Digital Orchestra

Digital Orchestra

Альбом  ·  2022

Hits discothèque

#Поп
Digital Orchestra

Артист

Digital Orchestra

Релиз Hits discothèque

#

Название

Альбом

1

Трек Un monde parfait

Un monde parfait

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:07

2

Трек Ma philosophie

Ma philosophie

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:22

3

Трек What You Waiting for

What You Waiting for

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:50

4

Трек Tout le bonheur du monde

Tout le bonheur du monde

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:31

5

Трек Je viens du Sud

Je viens du Sud

Digital Orchestra

Hits discothèque

4:00

6

Трек L'art du corps et du coeur

L'art du corps et du coeur

Digital Orchestra

Hits discothèque

4:05

7

Трек 18 (Le truc russe)

18 (Le truc russe)

Digital Orchestra

Hits discothèque

4:01

8

Трек Get the Party Started

Get the Party Started

Digital Orchestra

Hits discothèque

4:00

9

Трек Break My Stride

Break My Stride

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:01

10

Трек Oye Mi Canto (Hear My Song)

Oye Mi Canto (Hear My Song)

Digital Orchestra

Hits discothèque

2:54

11

Трек Et si tu n'existais pas

Et si tu n'existais pas

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:52

12

Трек Get Right

Get Right

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:48

13

Трек Lady's Light (I'm the Queen of the Night)

Lady's Light (I'm the Queen of the Night)

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:43

14

Трек Etre une femme

Etre une femme

Digital Orchestra

Hits discothèque

3:21

15

Трек Call On Me

Call On Me

Digital Orchestra

Hits discothèque

2:54

Информация о правообладателе: Rendez-vous
