Vicky Dhaliwal

,

Gurlez Akhtar

Сингл  ·  2022

Like You

#Со всего мира
Артист

Релиз Like You

#

Название

Альбом

1

Трек Like You

Like You

,

Gurlez Akhtar

Like You

2:33

Информация о правообладателе: Jass Records
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Lor
Lor2025 · Сингл · Eshaan
Релиз Licence
Licence2024 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Jatt V/s Daru
Jatt V/s Daru2024 · Сингл · Deepak Dhillon
Релиз U & Me
U & Me2023 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Drivery
Drivery2023 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Mittran De Naal
Mittran De Naal2023 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Sheridan Plaza
Sheridan Plaza2023 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Shiftaan Vs Drivery
Shiftaan Vs Drivery2023 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Pariya
Pariya2022 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Suit
Suit2022 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Like You
Like You2022 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Assi Ethe Hi Aa
Assi Ethe Hi Aa2022 · Альбом · Sukh Gill
Релиз Paune 7
Paune 72022 · Сингл · Vicky Dhaliwal
Релиз Vaardat
Vaardat2021 · Сингл · Vicky Dhaliwal

