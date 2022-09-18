О нас

80s Pop Stars

80s Pop Stars

,

Années 80

,

80er & 90er Musik Box

Альбом  ·  2022

80S Hits Mania

#Поп
80s Pop Stars

Артист

80s Pop Stars

Релиз 80S Hits Mania

#

Название

Альбом

1

Трек Smooth Criminal

Smooth Criminal

The Funky Groove Connection

80S Hits Mania

4:08

2

Трек Glory of Love

Glory of Love

The Countdown Singers

80S Hits Mania

4:26

3

Трек We Belong

We Belong

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:42

4

Трек Nightshift

Nightshift

Sweet Soul Express

80S Hits Mania

4:25

5

Трек When I Fall in Love

When I Fall in Love

Starlite Singers

80S Hits Mania

3:03

6

Трек Leave Me Alone

Leave Me Alone

The Funky Groove Connection

80S Hits Mania

4:27

7

Трек It's Only Love

It's Only Love

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:14

8

Трек Out in the Fields

Out in the Fields

Knightsbridge

80S Hits Mania

4:09

9

Трек We Don't Have to Take Our Clothes Off

We Don't Have to Take Our Clothes Off

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:54

10

Трек Boat on the River

Boat on the River

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:08

11

Трек Cool It Now

Cool It Now

The Countdown Singers

80S Hits Mania

3:28

12

Трек Buffalo Stance

Buffalo Stance

Sister Nation

80S Hits Mania

4:04

13

Трек Shake the Disease

Shake the Disease

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:27

14

Трек Under Attack

Under Attack

Stockholm Honey

80S Hits Mania

3:43

15

Трек Could've Been

Could've Been

2 Steps Up

80S Hits Mania

3:26

16

Трек Goodnight Saigon

Goodnight Saigon

Graham Blvd

80S Hits Mania

6:27

17

Трек Sweet Sixteen

Sweet Sixteen

Starlite Rock Revival

80S Hits Mania

4:14

18

Трек Me so Horny

Me so Horny

Fresh Beat MCs

80S Hits Mania

4:19

19

Трек If I Was

If I Was

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:51

20

Трек Cherish

Cherish

The Countdown Singers

80S Hits Mania

4:54

21

Трек Keeping the Faith

Keeping the Faith

Graham Blvd

80S Hits Mania

4:40

22

Трек How Can I Fall?

How Can I Fall?

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:19

23

Трек Stranger in Town

Stranger in Town

Knightsbridge

80S Hits Mania

3:54

24

Трек Take Me to Your Heart

Take Me to Your Heart

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:28

25

Трек You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties

You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties

Chateau Pop

80S Hits Mania

2:57

26

Трек It Might Be You

It Might Be You

The Countdown Singers

80S Hits Mania

3:24

27

Трек One Good Woman

One Good Woman

Graham Blvd

80S Hits Mania

4:14

28

Трек Doctor! Doctor!

Doctor! Doctor!

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:11

29

Трек Each Time You Break My Heart

Each Time You Break My Heart

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:33

30

Трек Money Changes Everything

Money Changes Everything

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:44

31

Трек I Don't Wanna Live Without Your Love

I Don't Wanna Live Without Your Love

Main Station

80S Hits Mania

4:28

32

Трек Chequered Love

Chequered Love

The Dazees

80S Hits Mania

3:23

33

Трек Move Closer

Move Closer

Graham Blvd

80S Hits Mania

5:26

34

Трек Wired for Sound

Wired for Sound

The Magic Time Travelers

80S Hits Mania

3:34

35

Трек The War Song

The War Song

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:27

36

Трек What You Get Is What You See

What You Get Is What You See

Knightsbridge

80S Hits Mania

4:19

37

Трек Rag Doll

Rag Doll

The Topdales

80S Hits Mania

2:47

38

Трек State of Shock

State of Shock

Graham Blvd

80S Hits Mania

4:03

39

Трек Get on Your Feet

Get on Your Feet

The Countdown Singers

80S Hits Mania

3:32

40

Трек Lessons in Love

Lessons in Love

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:44

41

Трек My Brave Face

My Brave Face

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:13

42

Трек DR. Beat

DR. Beat

The Countdown Singers

80S Hits Mania

6:03

43

Трек How Am I Supposed to Live Without You

How Am I Supposed to Live Without You

The Countdown Singers

80S Hits Mania

4:23

44

Трек All I Ask of You

All I Ask of You

Starlite Singers

80S Hits Mania

3:50

45

Трек (Hey You) the Rock Steady Crew

(Hey You) the Rock Steady Crew

Fresh Beat MCs

80S Hits Mania

3:39

46

Трек Skin Trade

Skin Trade

Blue Fashion

80S Hits Mania

4:18

47

Трек Street Tuff

Street Tuff

Electric Groove Machine

80S Hits Mania

3:20

48

Трек I Ain't Gonna Stand for It

I Ain't Gonna Stand for It

Detroit Soul Sensation

80S Hits Mania

4:12

49

Трек Turn It into Love

Turn It into Love

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:34

50

Трек Friends and Lovers

Friends and Lovers

Sweet Soul Express

80S Hits Mania

3:45

51

Трек Shellshock

Shellshock

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:21

52

Трек I Can't Stand It

I Can't Stand It

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:54

53

Трек Superfly Guy

Superfly Guy

CDM Project

80S Hits Mania

3:30

54

Трек Someone Belonging to Someone

Someone Belonging to Someone

The Comptones

80S Hits Mania

4:13

55

Трек Never Too Late

Never Too Late

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:24

56

Трек It's Alright (Baby's Coming Back)

It's Alright (Baby's Coming Back)

Blue Fashion

80S Hits Mania

3:42

57

Трек Harlem Desire

Harlem Desire

MoodBlast

80S Hits Mania

3:42

58

Трек Hidin' from Love

Hidin' from Love

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:03

59

Трек Can't Shake Loose

Can't Shake Loose

Stockholm Honey

80S Hits Mania

4:25

60

Трек I Can't Help It

I Can't Help It

Chateau Pop

80S Hits Mania

3:43

61

Трек Comin' in and out of Your Life

Comin' in and out of Your Life

Starlite Singers

80S Hits Mania

4:01

62

Трек Kiss and Tell

Kiss and Tell

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:51

63

Трек Another Step (Closer to You)

Another Step (Closer to You)

The Dazees

80S Hits Mania

3:18

64

Трек Kisses on the Wind

Kisses on the Wind

Sister Nation

80S Hits Mania

3:36

65

Трек Don Quixote

Don Quixote

Chateau Pop

80S Hits Mania

4:01

66

Трек Draw of the Cards

Draw of the Cards

The Countdown Singers

80S Hits Mania

4:07

67

Трек She Won't Talk to Me

She Won't Talk to Me

The Blue Rubatos

80S Hits Mania

4:01

68

Трек The Rhythm Divine

The Rhythm Divine

New Electronic Soundsystem

80S Hits Mania

3:34

69

Трек I Do What I Do

I Do What I Do

Graham Blvd

80S Hits Mania

3:53

70

Трек Sex Shooter

Sex Shooter

2 Steps Up

80S Hits Mania

3:09

Информация о правообладателе: Big Dreams Productions
