О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daniele Junior

Daniele Junior

Сингл  ·  2022

Femmena 'e core

#Поп
Daniele Junior

Артист

Daniele Junior

Релиз Femmena 'e core

#

Название

Альбом

1

Трек Femmena 'e core

Femmena 'e core

Daniele Junior

Femmena 'e core

2:52

Информация о правообладателе: Sea Musica
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз San Valentino
San Valentino2025 · Сингл · Daniele Junior
Релиз 'A voglio ancora
'A voglio ancora2025 · Сингл · Daniele Junior
Релиз Lassame e vattenne
Lassame e vattenne2024 · Сингл · Daniele Junior
Релиз Nun te porta a niente
Nun te porta a niente2023 · Сингл · Daniele Junior
Релиз Le mie emozioni
Le mie emozioni2023 · Альбом · Daniele Junior
Релиз 'A storia mia
'A storia mia2022 · Сингл · Daniele Junior
Релиз Femmena 'e core
Femmena 'e core2022 · Сингл · Daniele Junior
Релиз Donna tremenda
Donna tremenda2022 · Альбом · Daniele Junior
Релиз Comme si' fragile
Comme si' fragile2022 · Альбом · Daniele Junior

Похожие артисты

Daniele Junior
Артист

Daniele Junior

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож