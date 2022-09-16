О нас

Luciana D'avila

Luciana D'avila

Альбом  ·  2022

Falando de Amor

#Со всего мира
Luciana D'avila

Артист

Luciana D'avila

Релиз Falando de Amor

#

Название

Альбом

1

Трек Falando de Amor

Falando de Amor

Luciana D'avila

Falando de Amor

5:01

2

Трек Meu amor

Meu amor

Luciana D'avila

Falando de Amor

3:06

3

Трек Eu sei

Eu sei

Luciana D'avila

Falando de Amor

3:02

4

Трек Tudo perfeito

Tudo perfeito

Luciana D'avila

Falando de Amor

2:04

5

Трек Agora tanto faz

Agora tanto faz

Luciana D'avila

Falando de Amor

3:33

6

Трек Esqueça

Esqueça

Luciana D'avila

Falando de Amor

3:37

7

Трек O que fazer

O que fazer

Luciana D'avila

Falando de Amor

2:37

8

Трек Diz que sim

Diz que sim

Luciana D'avila

Falando de Amor

3:02

9

Трек Doce vida

Doce vida

Luciana D'avila

Falando de Amor

4:05

10

Трек Seja feliz

Seja feliz

Luciana D'avila

Falando de Amor

3:05

11

Трек Sangue latino

Sangue latino

Luciana D'avila

Falando de Amor

2:42

12

Трек Dia frio

Dia frio

Luciana D'avila

Falando de Amor

4:43

13

Трек Saudade

Saudade

Luciana D'avila

Falando de Amor

2:32

14

Трек Falando de Amor (Versão Bônus)

Falando de Amor (Versão Bônus)

Luciana D'avila

Falando de Amor

4:08

Информация о правообладателе: Agente Digital
