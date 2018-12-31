О нас

Valerio Vigliar

Valerio Vigliar

Альбом  ·  2018

Il ragazzo più felice del mondo

Контент 18+

#Саундтреки
Valerio Vigliar

Артист

Valerio Vigliar

Релиз Il ragazzo più felice del mondo

#

Название

Альбом

1

Трек Le nuvole

Le nuvole

Valerio Vigliar

,

Angelo Maria Santisi

,

Marco Quaranta

Il ragazzo più felice del mondo

1:49

2

Трек Centrale operativa

Centrale operativa

Valerio Vigliar

Il ragazzo più felice del mondo

0:26

3

Трек Tra sogno e realtà

Tra sogno e realtà

Valerio Vigliar

,

Monica Demuru

Il ragazzo più felice del mondo

1:11

4

Трек Come li ho mollati

Come li ho mollati

Valerio Vigliar

Il ragazzo più felice del mondo

1:15

5

Трек Megaproduzione

Megaproduzione

Valerio Vigliar

,

Angelo Maria Santisi

Il ragazzo più felice del mondo

1:16

6

Трек Tema di Chiara

Tema di Chiara

Valerio Vigliar

Il ragazzo più felice del mondo

1:03

7

Трек Al ristorante

Al ristorante

Valerio Vigliar

,

Andrea Libero Cito

,

Angelo Maria Santisi

Il ragazzo più felice del mondo

2:12

8

Трек Pensieri

Pensieri

Valerio Vigliar

,

Fabio Rondanini

,

Daniele Fiaschi

,

Gabriele Lazzarotti

Il ragazzo più felice del mondo

0:26

9

Трек Il citofono

Il citofono

Valerio Vigliar

Il ragazzo più felice del mondo

0:52

10

Трек Il roscio

Il roscio

Valerio Vigliar

,

Daniele Fiaschi

,

Fabio Rondanini

,

Gabriele Lazzarotti

Il ragazzo più felice del mondo

0:27

11

Трек Primitivi

Primitivi

Valerio Vigliar

,

Nicoletta Nardi

Il ragazzo più felice del mondo

0:33

12

Трек La rabbia

La rabbia

Valerio Vigliar

Il ragazzo più felice del mondo

0:41

Информация о правообладателе: None
