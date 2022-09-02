Информация о правообладателе: ФЛЕЙМ
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
ERAHAPA2024 · Альбом · NOVZ
КРИЗИС2023 · Сингл · PALMA46
КОМА2023 · Альбом · NOVZ
ПЛОТНЫЙ2023 · Сингл · NOVZ
Bad Karma2023 · Альбом · NOVZ
ATLANTIDA2023 · Сингл · ALEXSIK
FЕЙКИ2023 · Сингл · ALEXSIK
YAMA2023 · Сингл · PALMA46
Good Karma2023 · Альбом · PALMA46
Ты одна2022 · Сингл · NOVZ
Wait Me2022 · Сингл · NOVZ
YOD2022 · Альбом · NOVZ
Мне надоело2022 · Сингл · NOVZ
SOMATRAPIN (prod. by Shelby)2022 · Сингл · DrugVrag