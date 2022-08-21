О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Акт бездействия

Акт бездействия

Альбом  ·  2022

Self Loathing: Заключение

Контент 18+

#Панк
Акт бездействия

Артист

Акт бездействия

Релиз Self Loathing: Заключение

#

Название

Альбом

1

Трек Ты никто

Ты никто

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

1:35

2

Трек Мы любим держаться за руки

Мы любим держаться за руки

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

1:28

3

Трек Приди ко мне ночью

Приди ко мне ночью

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:25

4

Трек Сохрани мои слова

Сохрани мои слова

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:42

5

Трек С тобой

С тобой

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:18

6

Трек Больше таблеток

Больше таблеток

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

1:43

7

Трек Ты не поймёшь

Ты не поймёшь

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:36

8

Трек На память

На память

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:23

9

Трек Осколки

Осколки

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:04

10

Трек Я посылаю всех твоих друзей

Я посылаю всех твоих друзей

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:08

11

Трек Только тьма

Только тьма

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:46

12

Трек Ненависть

Ненависть

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

1:15

13

Трек Хватит

Хватит

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

1:33

14

Трек Последняя ночь

Последняя ночь

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:11

15

Трек Выстрел

Выстрел

Акт бездействия

Self Loathing: Заключение

2:36

Информация о правообладателе: Акт бездействия
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз В горле стук
В горле стук2022 · Сингл · Астенический Синдром
Релиз Я может брошу это делать
Я может брошу это делать2022 · Сингл · Акт бездействия
Релиз Self Loathing: Заключение
Self Loathing: Заключение2022 · Альбом · Акт бездействия
Релиз Этот март я провёл без тебя
Этот март я провёл без тебя2022 · Альбом · Акт бездействия
Релиз Self Loathing
Self Loathing2022 · Альбом · Акт бездействия
Релиз Увы, мне не помочь
Увы, мне не помочь2021 · Сингл · Акт бездействия

Похожие альбомы

Релиз ХМУРМАНСК
ХМУРМАНСК2025 · Альбом · тёма сиппин
Релиз молодость
молодость2025 · Сингл · mapt0v
Релиз dead end
dead end2024 · Сингл · killaheelz
Релиз Так ждал, пока ты напишешь
Так ждал, пока ты напишешь2023 · Сингл · 6wounds
Релиз БОЛЕЗНИ
БОЛЕЗНИ2023 · Сингл · ICELOWSIDE
Релиз Опера
Опера2025 · Альбом · Hariki
Релиз А мы не ангелы
А мы не ангелы2023 · Сингл · opium2k
Релиз imissubloodymary
imissubloodymary2023 · Альбом · woee33
Релиз sry im d**** rn
sry im d**** rn2022 · Альбом · shiawase
Релиз purple hoodie
purple hoodie2023 · Сингл · yaqunn
Релиз Once in a lifetime
Once in a lifetime2021 · Сингл · shiawase
Релиз Фотка, водка, затяжка
Фотка, водка, затяжка2025 · Сингл · Hoder Slade
Релиз Моя
Моя2024 · Сингл · Nexizes
Релиз металкорчик
металкорчик2024 · Альбом · 6wounds

Похожие артисты

Акт бездействия
Артист

Акт бездействия

KVESTAR
Артист

KVESTAR

Hariki
Артист

Hariki

schastlivj
Артист

schastlivj

opium2k
Артист

opium2k

sadkawaii
Артист

sadkawaii

AKITARI
Артист

AKITARI

kayyo
Артист

kayyo

drowsyy
Артист

drowsyy

alive trash
Артист

alive trash

Nexizes
Артист

Nexizes

SEXNACID
Артист

SEXNACID

shiawase
Артист

shiawase