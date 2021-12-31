О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Emily West

Emily West

Альбом  ·  2021

Dear Diary

#Джаз
Emily West

Артист

Emily West

Релиз Dear Diary

#

Название

Альбом

1

Трек I'll Change

I'll Change

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:34

2

Трек I'll Never Fly Again

I'll Never Fly Again

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:18

3

Трек Dear Diary (Sing Your Heart Out)

Dear Diary (Sing Your Heart Out)

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:15

4

Трек I'll Be a Rose

I'll Be a Rose

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:46

5

Трек Unforgettable

Unforgettable

Emily West

,

Leroy Powell

Dear Diary

3:06

6

Трек Why Don't You Call Me Baby

Why Don't You Call Me Baby

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:28

7

Трек Many Times

Many Times

Emily West

,

Leroy Powell

Dear Diary

2:42

8

Трек Wedding Bell Blues

Wedding Bell Blues

Emily West

,

Leroy Powell

Dear Diary

2:38

9

Трек I Want to Get Married

I Want to Get Married

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:42

10

Трек Dear Diary (Thoughts from My 4 Year Old Mind)

Dear Diary (Thoughts from My 4 Year Old Mind)

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

3:51

11

Трек Out of Sight (Out of Mind)

Out of Sight (Out of Mind)

Emily West

,

Whiskey Wolves of the West

Dear Diary

4:00

12

Трек Pictures of My Baby

Pictures of My Baby

Emily West

,

Leroy Powell

Dear Diary

2:59

Информация о правообладателе: Whiskey Wolves of the West
