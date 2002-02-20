О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

,

Saiddy Bamba

Альбом  ·  2002

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

#

Название

Альбом

1

Трек Passagem de Som (Ao Vivo)

Passagem de Som (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

2:31

2

Трек Samba Romântico (Ao Vivo)

Samba Romântico (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

4:50

3

Трек Sai do Chão (Ao Vivo)

Sai do Chão (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:58

4

Трек Cheguei Cheguei (Ao Vivo)

Cheguei Cheguei (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:16

5

Трек Aí, Eu Quero É Mais (Ao Vivo)

Aí, Eu Quero É Mais (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

2:16

6

Трек Corpo Suado (Ao Vivo)

Corpo Suado (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

1:14

7

Трек Fica Caladinha (Ao Vivo)

Fica Caladinha (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:45

8

Трек Tira a Mão do Bolso (Ao Vivo)

Tira a Mão do Bolso (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:37

9

Трек Êta Quebradeira (Agora Mexe) (Ao Vivo)

Êta Quebradeira (Agora Mexe) (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

5:30

10

Трек Desce Com a Mão na Cabeça (Ao Vivo)

Desce Com a Mão na Cabeça (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:52

11

Трек Mpb (Ao Vivo)

Mpb (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:40

12

Трек De Banda (Ao Vivo)

De Banda (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:48

13

Трек Tremeu Tremeu (Ao Vivo)

Tremeu Tremeu (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:02

14

Трек Mexa a Lomba Lomba (Ao Vivo)

Mexa a Lomba Lomba (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

6:28

15

Трек Sai do Chão [Final] (Ao Vivo)

Sai do Chão [Final] (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

3:14

16

Трек Encerramento (Ao Vivo)

Encerramento (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Aracajú 2002

1:10

Информация о правообладателе: Saiddy Bamba
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Rubynho ao Vivo Salvador Mania Pagode
Rubynho ao Vivo Salvador Mania Pagode2022 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho - Live Samba de Roda
Rubynho - Live Samba de Roda2022 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho ao Vivo - Paulo Afonso
Rubynho ao Vivo - Paulo Afonso2022 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho ao Vivo 2021
Rubynho ao Vivo 20212021 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem
Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem2020 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Em Juazeiro
Em Juazeiro2019 · Альбом · Bailão do Robyssão
Релиз Provou Gostou
Provou Gostou2019 · Сингл · Swingueira das Antigas
Релиз A Rua Ama 2019
A Rua Ama 20192019 · Сингл · Swingueira das Antigas
Релиз Paredão On
Paredão On2019 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Festa de Chácara
Festa de Chácara2018 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз O Capitão
O Capitão2018 · Альбом · Biel Rios
Релиз Ritmo Louco
Ritmo Louco2018 · Альбом · Black Style
Релиз Baile da Gaiola
Baile da Gaiola2018 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз A Volta 2017
A Volta 20172017 · Альбом · Swingueira das Antigas

Похожие артисты

Swingueira das Antigas
Артист

Swingueira das Antigas

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож