О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Угрюмый

Угрюмый

Сингл  ·  2022

Сплит

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп
Угрюмый

Артист

Угрюмый

Релиз Сплит

#

Название

Альбом

1

Трек Сплит

Сплит

Угрюмый

Сплит

3:06

Информация о правообладателе: УГРЮМЫЙ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Мерцание
Мерцание2025 · Сингл · Угрюмый
Релиз Обратная сторона
Обратная сторона2025 · Сингл · Угрюмый
Релиз Обитель
Обитель2025 · Сингл · Угрюмый
Релиз Цитадель
Цитадель2024 · Сингл · Угрюмый
Релиз На радарах
На радарах2024 · Сингл · Угрюмый
Релиз День восьмой - Оттенки
День восьмой - Оттенки2024 · Сингл · Угрюмый
Релиз Без исключений
Без исключений2023 · Сингл · Угрюмый
Релиз Гаснет свет
Гаснет свет2023 · Сингл · Угрюмый
Релиз Киллер
Киллер2023 · Сингл · Угрюмый
Релиз Этажка
Этажка2023 · Сингл · Угрюмый
Релиз Я улетаю
Я улетаю2022 · Сингл · DegaTut
Релиз Хаос
Хаос2022 · Сингл · Угрюмый
Релиз Приятного аппетита
Приятного аппетита2022 · Сингл · Stonehenge
Релиз Превосходство
Превосходство2022 · Сингл · Угрюмый

Похожие артисты

Угрюмый
Артист

Угрюмый

SaintPrince 52
Артист

SaintPrince 52

A-THIS
Артист

A-THIS

Magg '98
Артист

Magg '98

044 Rose
Артист

044 Rose

Sawyer Ford
Артист

Sawyer Ford

ТвойВраг13
Артист

ТвойВраг13

ASKET
Артист

ASKET

Mike Sherm
Артист

Mike Sherm

DillanPonders
Артист

DillanPonders

IRONGREEK
Артист

IRONGREEK

jozzee doze
Артист

jozzee doze

АйWar
Артист

АйWar