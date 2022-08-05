О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: josé aparecido xavier
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Estrela Caída
Estrela Caída2023 · Сингл · Maik & Ciel
Релиз O Dono da Madrugada
O Dono da Madrugada2023 · Сингл · Teodoro & Sampaio
Релиз Pantanal
Pantanal2023 · Сингл · Teodoro & Sampaio
Релиз Mulher 5 Estrelas
Mulher 5 Estrelas2023 · Сингл · Teodoro & Sampaio
Релиз Cavala de Mulher
Cavala de Mulher2022 · Сингл · Teodoro & Sampaio
Релиз Vestido de Seda
Vestido de Seda2022 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Vestido Vermelho
Vestido Vermelho2022 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Nova Bis Sertanejo - Teodoro E Sampaio
Nova Bis Sertanejo - Teodoro E Sampaio2005 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Bão tamém
Bão tamém2003 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Sucessos em Dose Dupla
Sucessos em Dose Dupla2003 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Tudo de bão
Tudo de bão2003 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз O Garrafão
O Garrafão2002 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Vírus da paixão
Vírus da paixão2001 · Альбом · Teodoro & Sampaio
Релиз Luar Do Sertão 2 - Teodoro & Sampaio
Luar Do Sertão 2 - Teodoro & Sampaio2000 · Альбом · Teodoro & Sampaio

Похожие артисты

Teodoro & Sampaio
Артист

Teodoro & Sampaio

Группа "Американка"
Артист

Группа "Американка"

Pedro Bento & Zé da Estrada
Артист

Pedro Bento & Zé da Estrada

Pepe Guerra
Артист

Pepe Guerra

Los Corazones Solitarios
Артист

Los Corazones Solitarios

Praense
Артист

Praense

Peao Carreiro
Артист

Peao Carreiro

Ze da Estrada
Артист

Ze da Estrada

Los Hermanos Tejada
Артист

Los Hermanos Tejada

Durval & Davi
Артист

Durval & Davi

Rancharia
Артист

Rancharia

Byron Brizuela
Артист

Byron Brizuela

Malghesetti
Артист

Malghesetti