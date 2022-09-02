О нас

D Front

D Front

Сингл  ·  2022

Quem Dera

Контент 18+

#Рэп
D Front

Артист

D Front

Релиз Quem Dera

#

Название

Альбом

1

Трек Quem Dera

Quem Dera

D Front

Quem Dera

2:05

Информация о правообладателе: Home Play Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз Eu Sou o Tempo
Eu Sou o Tempo2023 · Сингл · D Front
Релиз Quebra a Banca(Don't You Cry Boy)
Quebra a Banca(Don't You Cry Boy)2023 · Сингл · D Front
Релиз O Céu Tem os Dias de Chuva
O Céu Tem os Dias de Chuva2023 · Сингл · D Front
Релиз Imagem e Semelhança
Imagem e Semelhança2023 · Сингл · D Front
Релиз Sem Dó (Os Cara)
Sem Dó (Os Cara)2023 · Сингл · D Front
Релиз Mídia
Mídia2023 · Сингл · Pardall Oficial
Релиз Se Jesus Voltasse
Se Jesus Voltasse2023 · Сингл · Fabi Motta
Релиз Visão Periférica
Visão Periférica2022 · Сингл · D Front
Релиз Cama
Cama2022 · Сингл · D Front
Релиз Os Lok
Os Lok2022 · Сингл · D Front
Релиз Beat Low
Beat Low2022 · Сингл · D Front
Релиз Legalize
Legalize2022 · Сингл · D Front
Релиз Toma (Abre pra Quem Vem de Trás)
Toma (Abre pra Quem Vem de Trás)2022 · Сингл · D Front
Релиз Ciclo (Só+1)
Ciclo (Só+1)2022 · Сингл · D Front

D Front
Артист

D Front

