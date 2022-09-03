О нас

Trio Federal

Trio Federal

Альбом  ·  2022

Encontros 1

#Фолк
Trio Federal

Артист

Trio Federal

Релиз Encontros 1

#

Название

Альбом

1

Трек Mesa 18

Mesa 18

Trio Federal

,

Trio Parada Dura

Encontros 1

2:59

2

Трек Se Bater Eu Gamo

Se Bater Eu Gamo

Trio Federal

,

João Moreno e Mariano

Encontros 1

3:06

3

Трек Meu Coração Virou o Disco

Meu Coração Virou o Disco

Trio Federal

,

Dione Lopes

Encontros 1

2:59

4

Трек Conta pra Ele

Conta pra Ele

Trio Federal

,

Goiano e Paranaense

Encontros 1

4:12

5

Трек Coração de Pedra

Coração de Pedra

Trio Federal

,

Ney e Nando

Encontros 1

3:41

6

Трек Coração da Pátria

Coração da Pátria

Trio Federal

,

Trio Coração da Pátria

Encontros 1

3:11

7

Трек Vim Dizer Adeus

Vim Dizer Adeus

Trio Federal

,

Cesar Galones

Encontros 1

3:05

8

Трек Expresso Boiadeiro

Expresso Boiadeiro

Trio Federal

,

Nhozinho

,

Nerildo e Nerivan

Encontros 1

3:14

9

Трек Paixão e Nada Mais

Paixão e Nada Mais

Trio Federal

,

Dhonatan Coelho

Encontros 1

2:24

10

Трек Canção da Madrugada

Canção da Madrugada

Trio Federal

,

Maída e Marcelo

Encontros 1

3:21

11

Трек Me Espere Esta Noite

Me Espere Esta Noite

Trio Federal

,

Cleide Mara

Encontros 1

3:11

12

Трек Vem Me Amar

Vem Me Amar

Trio Federal

,

Matheus Carvalho

Encontros 1

3:32

Информация о правообладателе: aguiamusic
