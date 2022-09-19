О нас

60's Party

60's Party

,

70s Music All Stars

,

Essential Hits From The 50's

Альбом  ·  2022

50S, 60S & 70S Throwback

#Поп

1 лайк

60's Party

Артист

60's Party

Релиз 50S, 60S & 70S Throwback

#

Название

Альбом

1

Трек What Christmas Means to Me

What Christmas Means to Me

Detroit Soul Sensation

50S, 60S & 70S Throwback

2:26

2

Трек Tutti frutti

Tutti frutti

Blue Suede Daddys

50S, 60S & 70S Throwback

1:56

3

Трек El Condor Pasa (If I Could)

El Condor Pasa (If I Could)

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Throwback

2:32

4

Трек I Am a Rock

I Am a Rock

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Throwback

3:00

5

Трек Feelings

Feelings

The Blue Rubatos

50S, 60S & 70S Throwback

4:14

6

Трек Donna donna

Donna donna

The Greenwich Singers

50S, 60S & 70S Throwback

3:22

7

Трек Poppa Joe

Poppa Joe

Crazee Noize

50S, 60S & 70S Throwback

2:37

8

Трек Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye

Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye

Champs United

50S, 60S & 70S Throwback

4:07

9

Трек Be-Bop-a-Lula

Be-Bop-a-Lula

Blue Suede Daddys

50S, 60S & 70S Throwback

2:33

10

Трек Sha-La-La (Make Me Happy)

Sha-La-La (Make Me Happy)

Detroit Soul Sensation

50S, 60S & 70S Throwback

3:00

11

Трек My Broken Souvenirs

My Broken Souvenirs

Grease Jar

50S, 60S & 70S Throwback

3:41

12

Трек Kalimba Story

Kalimba Story

Electric Groove Machine

50S, 60S & 70S Throwback

2:52

13

Трек High Noon (Do Not Forsake Me)

High Noon (Do Not Forsake Me)

The Nashville Riders

50S, 60S & 70S Throwback

2:37

14

Трек Till

Till

The Magic Time Travelers

50S, 60S & 70S Throwback

2:09

15

Трек Darling, je vous aime beaucoup

Darling, je vous aime beaucoup

Starlite Singers

50S, 60S & 70S Throwback

2:32

16

Трек Disco Stomp

Disco Stomp

Silver Disco Explosion

50S, 60S & 70S Throwback

4:02

17

Трек Carnaval

Carnaval

Chicano Brothers

50S, 60S & 70S Throwback

2:17

18

Трек Radancer

Radancer

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Throwback

3:38

19

Трек I Am a Clown

I Am a Clown

The Countdown Singers

50S, 60S & 70S Throwback

5:16

20

Трек Hawaiian War Chant

Hawaiian War Chant

The Mauna Kea Singers

50S, 60S & 70S Throwback

2:31

21

Трек No No Joe

No No Joe

Electric Groove Machine

50S, 60S & 70S Throwback

2:44

22

Трек Papa Oom Mow Mow

Papa Oom Mow Mow

Crazee Noize

50S, 60S & 70S Throwback

3:46

23

Трек Dis-gorilla

Dis-gorilla

Silver Disco Explosion

50S, 60S & 70S Throwback

2:54

24

Трек Willkommen, Bienvenue, Welcome

Willkommen, Bienvenue, Welcome

Starlite Singers

50S, 60S & 70S Throwback

4:54

25

Трек A-Ba-Ni-Bi

A-Ba-Ni-Bi

The Eurosingers

50S, 60S & 70S Throwback

3:01

Информация о правообладателе: Lovely Day Music
