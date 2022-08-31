О нас

Gul Hasrat

Альбом  ·  2022

Tol Jahan Tar Ta Qurban

#Со всего мира
Релиз Tol Jahan Tar Ta Qurban

1

Трек Pe Spin Makh

Pe Spin Makh

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

6:08

2

Трек Peakai Ka Ra Shana

Peakai Ka Ra Shana

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

14:58

3

Трек Pradai Kosy De

Pradai Kosy De

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

12:04

4

Трек Raza Akhter Ta

Raza Akhter Ta

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

6:34

5

Трек Sa De Kawama

Sa De Kawama

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

3:52

6

Трек Sang Laba Raze

Sang Laba Raze

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

5:21

7

Трек Shahista Ye

Shahista Ye

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

3:29

8

Трек Sry Khwand Ke

Sry Khwand Ke

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

5:06

9

Трек Stargo De Mena

Stargo De Mena

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

6:31

10

Трек Ta Me Dilbar

Ta Me Dilbar

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

4:05

11

Трек Tol Ghamona Wai

Tol Ghamona Wai

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

5:44

12

Трек Tol Jahan

Tol Jahan

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

5:49

13

Трек Tore Starge Ghate

Tore Starge Ghate

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

4:18

14

Трек Wa Adere Ta Wre

Wa Adere Ta Wre

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

6:59

15

Трек Wa Musafaro

Wa Musafaro

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

8:49

16

Трек Wai Warta Gora

Wai Warta Gora

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

16:33

17

Трек Wali Marawar

Wali Marawar

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

13:51

18

Трек Zama Janana Starge

Zama Janana Starge

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

4:46

19

Трек Zra Narai Dai

Zra Narai Dai

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

5:31

20

Трек Zaba Mra Sham

Zaba Mra Sham

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

6:55

21

Трек Zhar Gulan De

Zhar Gulan De

Gul Hasrat

Tol Jahan Tar Ta Qurban

13:32

Информация о правообладателе: Zako Jan
