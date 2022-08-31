О нас

Gul Hasrat

Gul Hasrat

Альбом  ·  2022

Da Khalgo Starge

#Со всего мира
Gul Hasrat

Артист

Gul Hasrat

Релиз Da Khalgo Starge

#

Название

Альбом

1

Трек Akhere Salgai

Akhere Salgai

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

5:49

2

Трек Ajaba Pashtany De

Ajaba Pashtany De

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

6:20

3

Трек Baran Warezhe

Baran Warezhe

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

4:51

4

Трек By Shamara Shahidan

By Shamara Shahidan

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

8:29

5

Трек Che Nazar Nashe

Che Nazar Nashe

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

6:41

6

Трек Da Badshah Pa Makh Khalona

Da Badshah Pa Makh Khalona

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

8:53

7

Трек Da Khalgo Starge

Da Khalgo Starge

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

5:30

8

Трек Da Pore Kalai

Da Pore Kalai

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

6:01

9

Трек Da Watan

Da Watan

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

6:15

10

Трек Da Sta La Lasa

Da Sta La Lasa

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

11:48

11

Трек Guldasta Ye

Guldasta Ye

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

5:31

12

Трек Kam Zalim Ta Larry

Kam Zalim Ta Larry

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

6:52

13

Трек Khpalo Pashtano Pase Jaram

Khpalo Pashtano Pase Jaram

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

6:20

14

Трек Ma Kawa Bany

Ma Kawa Bany

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

3:28

15

Трек Marhaba Laila

Marhaba Laila

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

2:58

16

Трек Musafaro Sha Sai

Musafaro Sha Sai

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

3:29

17

Трек Musafara

Musafara

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

10:30

18

Трек Nan Daly

Nan Daly

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

16:33

19

Трек Pa Nasha Che

Pa Nasha Che

Gul Hasrat

Da Khalgo Starge

5:36

Информация о правообладателе: Zako Jan
