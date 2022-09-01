О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Nusrat Fateh Ali Khan

Nusrat Fateh Ali Khan

Альбом  ·  2022

Best Ever Live 3

#Поп

1 лайк

Nusrat Fateh Ali Khan

Артист

Nusrat Fateh Ali Khan

Релиз Best Ever Live 3

#

Название

Альбом

1

Трек Mein Neevan Mera Murshad

Mein Neevan Mera Murshad

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

9:09

2

Трек Nami Danam Che Manzi

Nami Danam Che Manzi

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

18:30

3

Трек Mast Nazron Se Allah Bachaye

Mast Nazron Se Allah Bachaye

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

19:41

4

Трек Ho Lal Meri Pat Rakhiyo

Ho Lal Meri Pat Rakhiyo

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

9:37

5

Трек Dil

Dil

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

17:31

6

Трек Mekasho Mekashi Ke Liye

Mekasho Mekashi Ke Liye

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

12:06

7

Трек Shah-E-Mardan Ali

Shah-E-Mardan Ali

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

19:02

8

Трек Haq Ali Ali Maula Ali

Haq Ali Ali Maula Ali

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

30:07

9

Трек Ek Veerde Hai

Ek Veerde Hai

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

9:12

10

Трек Dam Dam Ali

Dam Dam Ali

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

13:03

11

Трек Allah Hoo Allah Hoo

Allah Hoo Allah Hoo

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

19:13

12

Трек Aj Rang Hai Reema

Aj Rang Hai Reema

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

8:33

13

Трек Loye Loye Aaja Mahi

Loye Loye Aaja Mahi

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

6:20

14

Трек Sahib Teri Bandi

Sahib Teri Bandi

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 3

4:24

Информация о правообладателе: TunePak Music Ltd.
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

