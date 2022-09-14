О нас

Relaxing Jazz Music

Relaxing Jazz Music

,

Jazz Lounge

,

Jazz Piano Essentials

Альбом  ·  2022

Jazz Hits We Love

#Поп

3 лайка

Relaxing Jazz Music

Артист

Relaxing Jazz Music

Релиз Jazz Hits We Love

#

Название

Альбом

1

Трек Strangers in the Night

Strangers in the Night

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

3:19

2

Трек I Get a Kick Out of You

I Get a Kick Out of You

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

3:18

3

Трек Love X Love

Love X Love

The Blue Rubatos

Jazz Hits We Love

3:38

4

Трек Swinging On a Star

Swinging On a Star

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

2:45

5

Трек Moonlight Becomes You

Moonlight Becomes You

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

2:41

6

Трек Brahms' Lullaby

Brahms' Lullaby

Saxophone Dreamsound

Jazz Hits We Love

3:22

7

Трек Don't Sit Under the Apple Tree

Don't Sit Under the Apple Tree

The Astoria Singers

Jazz Hits We Love

3:01

8

Трек This Cat's On a Hot Tin Roof

This Cat's On a Hot Tin Roof

Blue Suede Daddys

Jazz Hits We Love

2:15

9

Трек So Rare

So Rare

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

2:50

10

Трек Summer Song

Summer Song

Saxophone Dreamsound

Jazz Hits We Love

4:31

11

Трек Everything Must Change

Everything Must Change

The Blue Rubatos

Jazz Hits We Love

6:24

12

Трек Shall We Dance?

Shall We Dance?

The New Broadway Players

Jazz Hits We Love

2:10

13

Трек Did You Ever See a Dream Walking?

Did You Ever See a Dream Walking?

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

3:19

14

Трек Weeping Willow Rag

Weeping Willow Rag

The Ragtime Entertainer

Jazz Hits We Love

3:23

15

Трек Combination March

Combination March

The Ragtime Entertainer

Jazz Hits We Love

3:29

16

Трек Long Ago and Far Away

Long Ago and Far Away

Starlite Singers

Jazz Hits We Love

2:32

Информация о правообладателе: Boss Life Music
