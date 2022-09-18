О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Soft Jazz

Soft Jazz

,

Chillout Jazz

,

Relaxing Piano Jazz Music Ensemble

Альбом  ·  2022

Jazz Hits Classics

#Поп
Soft Jazz

Артист

Soft Jazz

Релиз Jazz Hits Classics

#

Название

Альбом

1

Трек Luck Be a Lady

Luck Be a Lady

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

2:20

2

Трек I Believe

I Believe

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

2:30

3

Трек On Green Dolphin Street

On Green Dolphin Street

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

2:44

4

Трек Tangerine

Tangerine

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

3:17

5

Трек Theme from "Shaft"

Theme from "Shaft"

Detroit Soul Sensation

Jazz Hits Classics

3:36

6

Трек Sister Rose

Sister Rose

Saxophone Dreamsound

Jazz Hits Classics

6:09

7

Трек They Can't Take That Away from Me

They Can't Take That Away from Me

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

1:58

8

Трек Stormy Weather

Stormy Weather

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

3:34

9

Трек On a Little Street in Singapore

On a Little Street in Singapore

The Blue Rubatos

Jazz Hits Classics

2:30

10

Трек The Ding Dong Daddy of the D-Car Line

The Ding Dong Daddy of the D-Car Line

Blue Suede Daddys

Jazz Hits Classics

3:30

11

Трек Laura

Laura

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

3:50

12

Трек The Continental

The Continental

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

2:49

13

Трек Top Hat, White Tie and Tails

Top Hat, White Tie and Tails

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

2:19

14

Трек I Don't Know Why (I Just Do)

I Don't Know Why (I Just Do)

Countdown Nashville

Jazz Hits Classics

2:18

15

Трек Swipsy

Swipsy

The Ragtime Entertainer

Jazz Hits Classics

2:57

16

Трек It's All Right With Me

It's All Right With Me

Starlite Singers

Jazz Hits Classics

3:38

Информация о правообладателе: Coco Bean Music
Волна по релизу
