Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2012

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

#Латинская

1 лайк

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

#

Название

Альбом

1

Трек Siempre en Mi Corazón

Siempre en Mi Corazón

Manolo Alvarez Mera

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

4:24

2

Трек Mi Corazón Se Fue

Mi Corazón Se Fue

María De Los Ángeles Santana

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:45

3

Трек El Pregón de las Flores

El Pregón de las Flores

Mercy Cantillo

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

2:57

4

Трек Celos

Celos

Tomasita Núñez

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

4:31

5

Трек Damisela Encantadora

Damisela Encantadora

Nico Membiela

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:59

6

Трек Te He Visto Pasar

Te He Visto Pasar

Zoraida Marrero

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:03

7

Трек Noche Azul

Noche Azul

Lecuona Cuban Boys

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:05

8

Трек Córdoba

Córdoba

Imperio de Triana

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:29

9

Трек María la O

María la O

Manolo Alvarez Mera

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

4:50

10

Трек Mariposa

Mariposa

María De Los Ángeles Santana

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

2:53

11

Трек Aquella Tarde

Aquella Tarde

Berto González

,

Mercy Cantillo

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:28

12

Трек Sin Encontrarte

Sin Encontrarte

Tomasita Núñez

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

3:49

13

Трек Tus Ojos Azules

Tus Ojos Azules

Nico Membiela

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

2:58

14

Трек No Es por Ti

No Es por Ti

Zoraida Marrero

Serie Cuba Libre: Ernesto Lecuona, In Memoriam (1895-1963)

2:51

Информация о правообладателе: Music MGP
