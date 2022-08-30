О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Релиз Sawan-E-Hayat Khwaja Garib Nawaz
Sawan-E-Hayat Khwaja Garib Nawaz2022 · Альбом · Rekha Raj
Релиз Sawan-E-Hayat Khwaja Gareeb Nawaz
Sawan-E-Hayat Khwaja Gareeb Nawaz2022 · Альбом · Anuja
Релиз Khwaja Maharaja Hindalwali Hai
Khwaja Maharaja Hindalwali Hai2022 · Альбом · Neepa
Релиз Didar-E-Khwaja Ajmeri
Didar-E-Khwaja Ajmeri2022 · Альбом · Saty Abhikari
Релиз Khwaja Ki Ladli
Khwaja Ki Ladli2022 · Альбом · Anuja
Релиз Khwaja Ka Rutba Ali
Khwaja Ka Rutba Ali2022 · Альбом · Anuja
Релиз Tumhi Se Karte Hain Fariyad
Tumhi Se Karte Hain Fariyad2022 · Альбом · Anuja
Релиз Sabir Sabara Waqya
Sabir Sabara Waqya2022 · Альбом · Anuja
Релиз Sabir Ke Naam Ek Khat
Sabir Ke Naam Ek Khat2022 · Альбом · Anuja
Релиз Sailani Sarkar
Sailani Sarkar2022 · Сингл · Anuja
Релиз Mai Yahi Pe Apna Bigada Bhag Banaungi
Mai Yahi Pe Apna Bigada Bhag Banaungi2022 · Альбом · Anuja
Релиз Maa Ka Dil
Maa Ka Dil2022 · Альбом · Anuja
Релиз Mai Pradeshi Hu
Mai Pradeshi Hu2022 · Альбом · Anuja
Релиз Khwaja Mujhe Ajmer Dikha Do
Khwaja Mujhe Ajmer Dikha Do2022 · Альбом · Anuja

Anuja
Артист

Anuja

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож