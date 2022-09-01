О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Luan NIGGA

Luan NIGGA

Сингл  ·  2022

Donos do Trap

Контент 18+

Luan NIGGA

Артист

Luan NIGGA

Релиз Donos do Trap

#

Название

Альбом

1

Трек Donos do Trap

Donos do Trap

Luan NIGGA

,

Várias Fita DM

Donos do Trap

3:41

Информация о правообладателе: Luan NIGGA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sem Sentimento
Sem Sentimento2025 · Сингл · 13F
Релиз Mente Milionária
Mente Milionária2025 · Сингл · Luan NIGGA
Релиз Ice Berg
Ice Berg2025 · Сингл · 13F
Релиз Imenina Venenno
Imenina Venenno2024 · Сингл · ICE DRU
Релиз Giro Louco
Giro Louco2024 · Сингл · Nick Die
Релиз Mídia
Mídia2024 · Сингл · Luan NIGGA
Релиз Pele Preta
Pele Preta2024 · Сингл · Luan NIGGA
Релиз Neguin Valioso
Neguin Valioso2024 · Сингл · Várias Fita DM
Релиз Memoria
Memoria2023 · Сингл · Luan NIGGA
Релиз Ringue De Favela
Ringue De Favela2023 · Сингл · Luan NIGGA
Релиз Donos do Trap
Donos do Trap2022 · Сингл · Luan NIGGA

Похожие артисты

Luan NIGGA
Артист

Luan NIGGA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож