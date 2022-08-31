О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Payal Banarasi

Payal Banarasi

Сингл  ·  2022

Kari Ham Teej Ke Bartiya

#Со всего мира
Payal Banarasi

Артист

Payal Banarasi

Релиз Kari Ham Teej Ke Bartiya

#

Название

Альбом

1

Трек Kari Ham Teej Ke Bartiya

Kari Ham Teej Ke Bartiya

Payal Banarasi

Kari Ham Teej Ke Bartiya

3:58

Информация о правообладателе: Mahadeva Records Bhojpuri
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Nando Ke Rahaniya
Nando Ke Rahaniya2023 · Сингл · Payal Banarasi
Релиз Kari Ham Teej Ke Bartiya
Kari Ham Teej Ke Bartiya2022 · Сингл · Payal Banarasi
Релиз PARAMPARIK CHHATH GEET
PARAMPARIK CHHATH GEET2021 · Альбом · Priya Sharma
Релиз Superhit Bhojpuri Beti Bidai Geet
Superhit Bhojpuri Beti Bidai Geet2021 · Альбом · Payal Banarasi
Релиз Beti Vidai Geet
Beti Vidai Geet2021 · Альбом · Payal Banarasi
Релиз Ratu Road Wali Maiya
Ratu Road Wali Maiya2021 · Альбом · Payal Banarasi

Похожие артисты

Payal Banarasi
Артист

Payal Banarasi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож