Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

NГ

Сингл  ·  2022

Современные Чувства, Pt. II

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
NГ

Артист

Релиз Современные Чувства, Pt. II

#

Название

Альбом

1

Трек Комплименты

Комплименты

Современные Чувства, Pt. II

2:46

2

Трек Victoria's Secret

Victoria's Secret

Современные Чувства, Pt. II

2:01

Информация о правообладателе: Hypolusion
