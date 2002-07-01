О нас

Информация о правообладателе: Edition zeitklang
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Eden
Eden2024 · Сингл · Kimya Ensemble
Релиз I Listened to the Wind Again
I Listened to the Wind Again2021 · Сингл · Jürg Frey
Релиз Ghosts
Ghosts2021 · Сингл · Ed Bennett
Релиз Simon Mawhinney: Quintet 'In All the Worlds'
Simon Mawhinney: Quintet 'In All the Worlds'2021 · Альбом · Quatuor Béla
Релиз Just (After the Song of Songs)
Just (After the Song of Songs)2015 · Сингл · David Lang
Релиз Saltarello
Saltarello2012 · Альбом · Garth Knox
Релиз Janácek: Quatuors à cordes
Janácek: Quatuors à cordes2008 · Альбом · Leoš Janáček
Релиз D'Amore
D'Amore2008 · Альбом · Garth Knox
Релиз Olga Neuwirth: Chamber Music
Olga Neuwirth: Chamber Music2005 · Сингл · Irvine Arditti
Релиз Gérard Grisey: Les Espaces Acoustiques
Gérard Grisey: Les Espaces Acoustiques2005 · Сингл · ASKO Ensemble
Релиз spectral viola
spectral viola2002 · Сингл · Garth Knox

Похожие артисты

Garth Knox
Артист

Garth Knox

Sergiu Nastasa
Артист

Sergiu Nastasa

Keller Quartett
Артист

Keller Quartett

Hamilton Berry
Артист

Hamilton Berry

Ансамбль "Студия новой музыки"
Артист

Ансамбль "Студия новой музыки"

Joyce Hammann
Артист

Joyce Hammann

Ivan Monighetti
Артист

Ivan Monighetti

Игорь Дронов
Артист

Игорь Дронов

Anahid Ajemian
Артист

Anahid Ajemian

Dennis Smylie
Артист

Dennis Smylie

Johannes Martens Ensemble
Артист

Johannes Martens Ensemble

Mischa Käser
Артист

Mischa Käser

The Seattle Chamber Players
Артист

The Seattle Chamber Players