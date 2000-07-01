О нас

Moritz Eggert

,

Yaron Windmüller

Сингл  ·  2000

Neue Dichter Lieben

#Классическая
Артист

Релиз Neue Dichter Lieben

1

Трек Neue Dichter Lieben: No. 1, Auf welchem Fuß

Neue Dichter Lieben: No. 1, Auf welchem Fuß

Neue Dichter Lieben

2:55

2

Трек Neue Dichter Lieben: No. 2, tierchen

Neue Dichter Lieben: No. 2, tierchen

Neue Dichter Lieben

1:22

3

Трек Neue Dichter Lieben: No. 3, flugkörper

Neue Dichter Lieben: No. 3, flugkörper

Neue Dichter Lieben

4:01

4

Трек Neue Dichter Lieben: No. 4, Liebeserklärung

Neue Dichter Lieben: No. 4, Liebeserklärung

Neue Dichter Lieben

1:59

5

Трек Neue Dichter Lieben: No. 5, Luft

Neue Dichter Lieben: No. 5, Luft

Neue Dichter Lieben

3:13

6

Трек Neue Dichter Lieben: No. 6, Sonett an die schreibfaule Brieffreundin

Neue Dichter Lieben: No. 6, Sonett an die schreibfaule Brieffreundin

Neue Dichter Lieben

1:58

7

Трек Neue Dichter Lieben: No. 7, Tote Liebe

Neue Dichter Lieben: No. 7, Tote Liebe

Neue Dichter Lieben

2:06

8

Трек Neue Dichter Lieben: No. 8, Stille Oeynfassung

Neue Dichter Lieben: No. 8, Stille Oeynfassung

Neue Dichter Lieben

2:22

9

Трек Neue Dichter Lieben: No. 9, herz vers sagen

Neue Dichter Lieben: No. 9, herz vers sagen

Neue Dichter Lieben

2:28

10

Трек Neue Dichter Lieben: No. 10, Koitus

Neue Dichter Lieben: No. 10, Koitus

Neue Dichter Lieben

3:51

11

Трек Neue Dichter Lieben: No. 11, Schuldig

Neue Dichter Lieben: No. 11, Schuldig

Neue Dichter Lieben

1:07

12

Трек Neue Dichter Lieben: No. 12, Schneiden und Scheiden

Neue Dichter Lieben: No. 12, Schneiden und Scheiden

Neue Dichter Lieben

2:14

13

Трек Neue Dichter Lieben: No. 13, Wer mit wem

Neue Dichter Lieben: No. 13, Wer mit wem

Neue Dichter Lieben

1:53

14

Трек Neue Dichter Lieben: No. 14, Neues Märchen

Neue Dichter Lieben: No. 14, Neues Märchen

Neue Dichter Lieben

3:03

15

Трек Neue Dichter Lieben: No. 15, Sprich Scheherazade

Neue Dichter Lieben: No. 15, Sprich Scheherazade

Neue Dichter Lieben

1:49

16

Трек Neue Dichter Lieben: No. 16, Ich liege neben dir danach

Neue Dichter Lieben: No. 16, Ich liege neben dir danach

Neue Dichter Lieben

1:20

17

Трек Neue Dichter Lieben: No. 17, Don Juan kommt am Vormittag

Neue Dichter Lieben: No. 17, Don Juan kommt am Vormittag

Neue Dichter Lieben

2:38

18

Трек Neue Dichter Lieben: No. 18, Alba

Neue Dichter Lieben: No. 18, Alba

Neue Dichter Lieben

3:13

19

Трек Neue Dichter Lieben: No. 19, In der letzten Nacht

Neue Dichter Lieben: No. 19, In der letzten Nacht

Neue Dichter Lieben

2:40

20

Трек Neue Dichter Lieben: No. 20, Rondeau allemagne

Neue Dichter Lieben: No. 20, Rondeau allemagne

Neue Dichter Lieben

4:01

Информация о правообладателе: Edition zeitklang
