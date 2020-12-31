О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Elsevər Göyçaylı

Elsevər Göyçaylı

Сингл  ·  2020

Heyran Olduğum

#Поп
Elsevər Göyçaylı

Артист

Elsevər Göyçaylı

Релиз Heyran Olduğum

#

Название

Альбом

1

Трек Heyran Olduğum

Heyran Olduğum

Elsevər Göyçaylı

Heyran Olduğum

4:26

Информация о правообладателе: Elsevər Göyçaylı
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sevgi Bir Delisi Oyun
Sevgi Bir Delisi Oyun2025 · Сингл · Nesimi Şamaxılı
Релиз O Kəsi Sevki
O Kəsi Sevki2023 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Səni Unutmaq Üçün
Səni Unutmaq Üçün2023 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Gəncliyim
Gəncliyim2022 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Sevgi Bir Dəli Oyun
Sevgi Bir Dəli Oyun2022 · Альбом · Elsevər Göyçaylı
Релиз Atamın Sayəsində
Atamın Sayəsində2022 · Альбом · Elsevər Göyçaylı
Релиз Heçnə Gəlmir Əlimizdən
Heçnə Gəlmir Əlimizdən2022 · Альбом · Elsevər Göyçaylı
Релиз Dostum
Dostum2022 · Альбом · Elsevər Göyçaylı
Релиз Qaranlıq Gecədə
Qaranlıq Gecədə2021 · Альбом · Elsevər Göyçaylı
Релиз Yar Yar
Yar Yar2020 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Söylə
Söylə2020 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Yenə Sənsən
Yenə Sənsən2020 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Zəngini Çox Gözləmişəm
Zəngini Çox Gözləmişəm2020 · Сингл · Elsevər Göyçaylı
Релиз Sən Sevdiyim Insansan
Sən Sevdiyim Insansan2020 · Сингл · Elsevər Göyçaylı

Похожие альбомы

Релиз Ömrümüz
Ömrümüz2018 · Сингл · Elnur Valeh
Релиз Sevgili Yarim
Sevgili Yarim2018 · Альбом · Elçin Ceferov
Релиз Vuruluram Hərdən
Vuruluram Hərdən2022 · Сингл · Balaəli
Релиз Pas
Pas2010 · Сингл · Soner Sarikabadayi
Релиз Havalanmış Bir Adam
Havalanmış Bir Adam2025 · Сингл · Vasif Məhərrəmli
Релиз Qansız
Qansız2022 · Сингл · Elnur Valeh
Релиз Senin Derdinden
Senin Derdinden2025 · Сингл · Tural Sedalı
Релиз Daha Derine
Daha Derine2014 · Альбом · Murat Dalkılıç
Релиз Tərki-Dünya
Tərki-Dünya2017 · Сингл · Miri Yusif
Релиз Fırtına
Fırtına2022 · Альбом · Serdar Ortaç
Релиз Seni Qemgin Görende
Seni Qemgin Görende2021 · Альбом · Şöhret Memmedov
Релиз Sevgilim
Sevgilim2025 · Сингл · Balaəli
Релиз Yüreğim Davacı
Yüreğim Davacı2018 · Сингл · Çağatay Akman
Релиз Yar-Yar
Yar-Yar2024 · Сингл · Ahmed Mustafayev

Похожие артисты

Elsevər Göyçaylı
Артист

Elsevər Göyçaylı

Isin Karaca
Артист

Isin Karaca

Kəmalə Günəşli
Артист

Kəmalə Günəşli

Vefa Serifova
Артист

Vefa Serifova

Zaur Əli
Артист

Zaur Əli

Sahin
Артист

Sahin

Ruslan Müşfiqabadlı
Артист

Ruslan Müşfiqabadlı

Balaəli
Артист

Balaəli

Nazenin
Артист

Nazenin

Canaan
Артист

Canaan

Konul Kerimova
Артист

Konul Kerimova

Mursel Seferov
Артист

Mursel Seferov

Murad Ağdamlı
Артист

Murad Ağdamlı