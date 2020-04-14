О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Acqua

Acqua

,

Italo Ranieri

Альбом  ·  2020

Milano: la buona musica é sempre di moda

#Поп
Acqua

Артист

Acqua

Релиз Milano: la buona musica é sempre di moda

#

Название

Альбом

1

Трек Più bella cosa

Più bella cosa

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

4:27

2

Трек Sarà perchè ti amo

Sarà perchè ti amo

Italo Ranieri

,

Ivana Ricci

Milano: la buona musica é sempre di moda

2:47

3

Трек Pregueró (Stand By Me)

Pregueró (Stand By Me)

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:10

4

Трек Tutta la vita

Tutta la vita

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

4:38

5

Трек Presto

Presto

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:34

6

Трек Come hai fatto

Come hai fatto

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

4:01

7

Трек Parole, parole

Parole, parole

Italo Ranieri

,

Silvana Di Lorenzo

Milano: la buona musica é sempre di moda

4:07

8

Трек L'edera

L'edera

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

2:57

9

Трек Come prima

Come prima

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

2:40

10

Трек Piccola e fragile

Piccola e fragile

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:53

11

Трек Uno dei tanti

Uno dei tanti

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:50

12

Трек Que c'est triste Venise

Que c'est triste Venise

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:24

13

Трек Tornerò

Tornerò

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

4:05

14

Трек Grande, grande, grande

Grande, grande, grande

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:48

15

Трек Miserere

Miserere

Acqua

Milano: la buona musica é sempre di moda

4:51

16

Трек Piove (Ciao, ciao bambina)

Piove (Ciao, ciao bambina)

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:45

17

Трек La notte dell'addio

La notte dell'addio

Italo Ranieri

Milano: la buona musica é sempre di moda

3:40

Информация о правообладателе: Music MGP
