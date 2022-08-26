О нас

Информация о правообладателе: Adil Khan Sherani
Другие альбомы исполнителя

Релиз Moqabla Tappy
Moqabla Tappy2024 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Deedan Program
Deedan Program2024 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Dwara Mal Sho
Dwara Mal Sho2024 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Gham Jana Yam
Gham Jana Yam2023 · Сингл · Breshna Ameel
Релиз Rasha Grana Rasha
Rasha Grana Rasha2022 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Da Speeni Khawaly Halaka
Da Speeni Khawaly Halaka2022 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Agha Paktiyawal Di Nazawali Di
Agha Paktiyawal Di Nazawali Di2022 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Mrama Ta Pasy
Mrama Ta Pasy2022 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Dy Halak Zma Na Zargai Warai Dai
Dy Halak Zma Na Zargai Warai Dai2022 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Razy Ba Kala
Razy Ba Kala2022 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Ghwram Ta Janana Ta
Ghwram Ta Janana Ta2018 · Сингл · Breshna Ameel

Breshna Ameel
Артист

Breshna Ameel

