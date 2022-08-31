О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Yasmeen Gul

Yasmeen Gul

Альбом  ·  2022

Zalfi De Garana

#Со всего мира
Yasmeen Gul

Артист

Yasmeen Gul

Релиз Zalfi De Garana

#

Название

Альбом

1

Трек Agha Wakht Dar Yad Ka-Tappy

Agha Wakht Dar Yad Ka-Tappy

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:50

2

Трек Akhter Ta Rasa

Akhter Ta Rasa

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

5:33

3

Трек Allah De Khair Ke

Allah De Khair Ke

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:56

4

Трек Ashna Zama

Ashna Zama

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

6:40

5

Трек Che Gran Me Raze

Che Gran Me Raze

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:58

6

Трек Dalta Che Qomona De

Dalta Che Qomona De

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

8:07

7

Трек Irada De Nan Badala Kra

Irada De Nan Badala Kra

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

6:55

8

Трек Janana Badla Wam De

Janana Badla Wam De

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

7:40

9

Трек Kaka Dai

Kaka Dai

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

7:48

10

Трек Lawangena Wa Nary

Lawangena Wa Nary

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

5:51

11

Трек Khabra Pa Zan Nayam

Khabra Pa Zan Nayam

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

5:29

12

Трек Mayan Alaka

Mayan Alaka

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

5:00

13

Трек Mayana Pr Ta Yam

Mayana Pr Ta Yam

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

11:04

14

Трек Pasa Ashna

Pasa Ashna

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

7:44

15

Трек Razy Ba Kala

Razy Ba Kala

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

5:41

16

Трек ta Arman Jana Yama

ta Arman Jana Yama

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

7:39

17

Трек Sta Tar Stargo Jar Sam

Sta Tar Stargo Jar Sam

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

6:40

18

Трек Wada Da Mene Waka

Wada Da Mene Waka

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:46

19

Трек Wra Pase Razena

Wra Pase Razena

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

6:28

20

Трек Yar Me Nadan Dai

Yar Me Nadan Dai

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:34

21

Трек Yawa Wraz Wa Watama-Tappy

Yawa Wraz Wa Watama-Tappy

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:51

22

Трек Zeayata Zam

Zeayata Zam

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

4:38

23

Трек Zma Che Pr Ta

Zma Che Pr Ta

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

14:35

24

Трек Zma Khafa Janan

Zma Khafa Janan

Yasmeen Gul

Zalfi De Garana

6:28

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zalfi De Garana
Zalfi De Garana2022 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Da Afghanistan De
Da Afghanistan De2022 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Sawa Ma Musafara
Sawa Ma Musafara2022 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Bewafa Janana
Bewafa Janana2022 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Ma kaway Gilay, Vol. 26
Ma kaway Gilay, Vol. 262022 · Альбом · Raz Mohammad
Релиз Sawal Jawab, Vol. 350
Sawal Jawab, Vol. 3502022 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Ashna Ashna, Vol. 2210
Ashna Ashna, Vol. 22102021 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Judai, Vol. 1351
Judai, Vol. 13512021 · Альбом · Hamayoon Kakar
Релиз Chalang, Vol. 1050
Chalang, Vol. 10502021 · Альбом · Hamayoon Kakar
Релиз Mangi, Vol, 502
Mangi, Vol, 5022021 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Dhol Chakan Attan, Vol, 2
Dhol Chakan Attan, Vol, 22021 · Альбом · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Wada Shapa, Vol. 6
Wada Shapa, Vol. 62021 · Альбом · Yasmeen Gul
Релиз Wa Zama Yara Sharina
Wa Zama Yara Sharina2021 · Альбом · Yasmeen Gul

Похожие артисты

Yasmeen Gul
Артист

Yasmeen Gul

Sanjay Sawant
Артист

Sanjay Sawant

Peer Muhammed
Артист

Peer Muhammed

Inayat Gul
Артист

Inayat Gul

Prabakaran
Артист

Prabakaran

Momtaj
Артист

Momtaj

Wagma
Артист

Wagma

Tina Chheda
Артист

Tina Chheda

Malasiya Pop Sindhu
Артист

Malasiya Pop Sindhu

Sardar Ali Takar
Артист

Sardar Ali Takar

Sailabhama
Артист

Sailabhama

Babu Fakir
Артист

Babu Fakir

Amutha
Артист

Amutha