Информация о правообладателе: Chemodanov Production
Сингл · 2022
Pathetique Symphony
8 лайков
#
Название
Альбом
1
Pathetique Symphony, Op.74: I. Adagio - Allegro non troppo (2022 Remastered)
18:52
2
Pathetique Symphony, Op.74: II. Allegro con grazia (2022 Remastered)
7:08
3
Pathetique Symphony, Op.74: III. Allegro molto vivace (2022 Remastered)
8:55
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ode for St. Cecilia's Day2024 · Сингл · Leonard Bernstein
Ives: Symphony No. 22024 · Сингл · New York Philharmonic
On the Town - Studio Cast Recording2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 In B-Flat Minor, Op. 232024 · Сингл · New York Philharmonic
Gershwin: Rhapsody in Blue; An American in Paris; Concerto F [Great Performances]2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Leonard Bernstein: Mass2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Francis Poulenc: Works for two Pianists2023 · Сингл · New York Philharmonic
Ode for St. Cecilia's Day2023 · Сингл · Leonard Bernstein
Ives: Symphony No. 22023 · Сингл · Leonard Bernstein
Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 232023 · Сингл · Philippe Entremont
Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 192023 · Сингл · Glenn Gould
The Bernstein Songbook2023 · Альбом · Leonard Bernstein
West Side Story2022 · Альбом · Leonard Bernstein
Maurice Ravel Piano Concerto in G Major M.832022 · Сингл · Leonard Bernstein