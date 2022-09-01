О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Leonard Bernstein

Leonard Bernstein

,

New York Philharmonic

,

Пётр Ильич Чайковский

Сингл  ·  2022

Pathetique Symphony

#Классическая

8 лайков

Leonard Bernstein

Артист

Leonard Bernstein

Релиз Pathetique Symphony

#

Название

Альбом

1

Трек Pathetique Symphony, Op.74: I. Adagio - Allegro non troppo (2022 Remastered)

Pathetique Symphony, Op.74: I. Adagio - Allegro non troppo (2022 Remastered)

Пётр Ильич Чайковский

,

Leonard Bernstein

,

New York Philharmonic

Pathetique Symphony

18:52

2

Трек Pathetique Symphony, Op.74: II. Allegro con grazia (2022 Remastered)

Pathetique Symphony, Op.74: II. Allegro con grazia (2022 Remastered)

Пётр Ильич Чайковский

,

Leonard Bernstein

,

New York Philharmonic

Pathetique Symphony

7:08

3

Трек Pathetique Symphony, Op.74: III. Allegro molto vivace (2022 Remastered)

Pathetique Symphony, Op.74: III. Allegro molto vivace (2022 Remastered)

Пётр Ильич Чайковский

,

Leonard Bernstein

,

New York Philharmonic

Pathetique Symphony

8:55

4

Трек Pathetique Symphony, Op.74: IV. Finale. Adagio lamentoso - Andante (2022 Remastered)

Pathetique Symphony, Op.74: IV. Finale. Adagio lamentoso - Andante (2022 Remastered)

Пётр Ильич Чайковский

,

Leonard Bernstein

,

New York Philharmonic

Pathetique Symphony

11:28

Информация о правообладателе: Chemodanov Production
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ode for St. Cecilia's Day
Ode for St. Cecilia's Day2024 · Сингл · Leonard Bernstein
Релиз Ives: Symphony No. 2
Ives: Symphony No. 22024 · Сингл · New York Philharmonic
Релиз On the Town - Studio Cast Recording
On the Town - Studio Cast Recording2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 In B-Flat Minor, Op. 23
Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 In B-Flat Minor, Op. 232024 · Сингл · New York Philharmonic
Релиз Gershwin: Rhapsody in Blue; An American in Paris; Concerto F [Great Performances]
Gershwin: Rhapsody in Blue; An American in Paris; Concerto F [Great Performances]2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз Leonard Bernstein: Mass
Leonard Bernstein: Mass2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз Francis Poulenc: Works for two Pianists
Francis Poulenc: Works for two Pianists2023 · Сингл · New York Philharmonic
Релиз Ode for St. Cecilia's Day
Ode for St. Cecilia's Day2023 · Сингл · Leonard Bernstein
Релиз Ives: Symphony No. 2
Ives: Symphony No. 22023 · Сингл · Leonard Bernstein
Релиз Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 23
Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 232023 · Сингл · Philippe Entremont
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19
Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 192023 · Сингл · Glenn Gould
Релиз The Bernstein Songbook
The Bernstein Songbook2023 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз West Side Story
West Side Story2022 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз Maurice Ravel Piano Concerto in G Major M.83
Maurice Ravel Piano Concerto in G Major M.832022 · Сингл · Leonard Bernstein

Похожие артисты

Leonard Bernstein
Артист

Leonard Bernstein

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Артист

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Carlo Maria Giulini
Артист

Carlo Maria Giulini

Anthony Inglis
Артист

Anthony Inglis

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Артист

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Mayumi Hirasaki
Артист

Mayumi Hirasaki

Orpheus Chamber Orchestra
Артист

Orpheus Chamber Orchestra

Théodore Paraskivesco
Артист

Théodore Paraskivesco

Carlo Rizzi
Артист

Carlo Rizzi

Suddeutsche Philharmonie
Артист

Suddeutsche Philharmonie

Alfred Scholz
Артист

Alfred Scholz

Riccardo Chailly
Артист

Riccardo Chailly

Wiener Symphoniker
Артист

Wiener Symphoniker