О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dj Piu Piu

Dj Piu Piu

,

MC Zikoty

Сингл  ·  2020

Desce Balançando o Quadril

Контент 18+

#Со всего мира
Dj Piu Piu

Артист

Dj Piu Piu

Релиз Desce Balançando o Quadril

#

Название

Альбом

1

Трек Desce Balançando o Quadril

Desce Balançando o Quadril

MC Zikoty

,

Dj Piu Piu

Desce Balançando o Quadril

2:45

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Na Fase Boa, é Whisky! Na Ruim, Velho Barreiro!
Na Fase Boa, é Whisky! Na Ruim, Velho Barreiro!2025 · Сингл · MC K9
Релиз Arrocha da Evolution
Arrocha da Evolution2024 · Сингл · MC FABINHO GK
Релиз Zero 1 Sua Loka
Zero 1 Sua Loka2023 · Сингл · Dj Piu Piu
Релиз Climinha de Favela
Climinha de Favela2023 · Сингл · Dj Piu Piu
Релиз MC K9
MC K92022 · Альбом · MC K9
Релиз Medley Nitro Night
Medley Nitro Night2022 · Сингл · MC K9
Релиз Desce Balançando o Quadril
Desce Balançando o Quadril2020 · Сингл · Dj Piu Piu

Похожие артисты

Dj Piu Piu
Артист

Dj Piu Piu

Don Miguelo
Артист

Don Miguelo

El Cherry Scom
Артист

El Cherry Scom

Peipper
Артист

Peipper

Jowell
Артист

Jowell

Bulin 47
Артист

Bulin 47

Leo RD
Артист

Leo RD

Yomel El Meloso
Артист

Yomel El Meloso

Puyalo Pantera
Артист

Puyalo Pantera

Jota M
Артист

Jota M

Mapa Negro
Артист

Mapa Negro

DJ B7 O PIRANHÃO
Артист

DJ B7 O PIRANHÃO

Paramba
Артист

Paramba