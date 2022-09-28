О нас

El Bobby

El Bobby

,

Leïla Lanova

,

Koyo Sur La Prod

Сингл  ·  2022

Dégâts

#Хип-хоп
El Bobby

Артист

El Bobby

Релиз Dégâts

#

Название

Альбом

1

Трек Dégâts

Dégâts

Leïla Lanova

,

El Bobby

,

Koyo Sur La Prod

Dégâts

2:52

Информация о правообладателе: Galant Records
Волна по релизу


