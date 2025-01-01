Сингл · 1988
Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78
1
Piano Concerto No. 4 in C Minor, Op. 44: I. Allegro moderato – Andante
10:55
2
Piano Concerto No. 4 in C Minor, Op. 44: II. Allegro vivace – Andante – Allegro
12:29
3
Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: I. Adagio – Allegro moderato – Poco adagio
18:53
4
7:23
