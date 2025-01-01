О нас

New York Philharmonic Orchestra

New York Philharmonic Orchestra

,

Arthur Rodzinski

,

Robert Casadesus

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

#Классическая
New York Philharmonic Orchestra

Артист

New York Philharmonic Orchestra

Релиз Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Concerto No. 4 in C Minor, Op. 44: I. Allegro moderato – Andante

Piano Concerto No. 4 in C Minor, Op. 44: I. Allegro moderato – Andante

New York Philharmonic Orchestra

,

Arthur Rodzinski

,

Robert Casadesus

Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

10:55

2

Трек Piano Concerto No. 4 in C Minor, Op. 44: II. Allegro vivace – Andante – Allegro

Piano Concerto No. 4 in C Minor, Op. 44: II. Allegro vivace – Andante – Allegro

New York Philharmonic Orchestra

,

Arthur Rodzinski

,

Robert Casadesus

Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

12:29

3

Трек Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: I. Adagio – Allegro moderato – Poco adagio

Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: I. Adagio – Allegro moderato – Poco adagio

New York Philharmonic Orchestra

,

Arthur Rodzinski

,

Robert Casadesus

Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

18:53

4

Трек Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: II. Allegro moderato

Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: II. Allegro moderato

New York Philharmonic Orchestra

,

Arthur Rodzinski

,

Robert Casadesus

Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

7:23

5

Трек Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: III. Maestoso – Allegro

Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78: III. Maestoso – Allegro

New York Philharmonic Orchestra

,

Arthur Rodzinski

,

Robert Casadesus

Master of Classic Music, Saint-Saëns - Piano Concerto No. 4, Op. 44, Symphony No. 3, Op. 78

7:15

Информация о правообладателе: Oscardigital
