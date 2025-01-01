О нас

Bix Beiderbecke

Bix Beiderbecke

Альбом  ·  1952

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

#Поп
Bix Beiderbecke

Артист

Bix Beiderbecke

Релиз The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

#

Название

Альбом

1

Трек Singin' the Blues

Singin' the Blues

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:04

2

Трек Clarinet Marmalade

Clarinet Marmalade

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:17

3

Трек Way Down Yonder in New Orleans

Way Down Yonder in New Orleans

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

2:54

4

Трек Mississippi Mud

Mississippi Mud

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:12

5

Трек For no Reason at all in C

For no Reason at all in C

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:06

6

Трек There'll Come a Time

There'll Come a Time

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

2:55

7

Трек I'm Comin' Virginia

I'm Comin' Virginia

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:14

8

Трек Ostrich Walk

Ostrich Walk

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:09

9

Трек A Good Man is Hard to Find

A Good Man is Hard to Find

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:06

10

Трек Wringin' And Twistin'

Wringin' And Twistin'

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

2:56

11

Трек Crying all Day

Crying all Day

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:08

12

Трек Riverboat Shuffle

Riverboat Shuffle

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 2 - Bix and Tram

3:11

Информация о правообладателе: Ancien Prodige
Релиз Tiger Rag - Best Of
Tiger Rag - Best Of2025 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз „Jazz Foundations“ Vol. 7 - Bix Beiderbecke
„Jazz Foundations“ Vol. 7 - Bix Beiderbecke2025 · Альбом · Bix Beiderbecke
Masters Of The Last Century: Best of Bix Beiderbecke2025 · Альбом · Bix Beiderbecke
Masters Of The Last Century: Best of Bix Beiderbecke2025 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз My Pet
My Pet2025 · Альбом · Frank Trumbauer
Релиз A Good Man Is Hard To Find
A Good Man Is Hard To Find2022 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Lead Me On
Lead Me On2022 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Tain't So, Honey 'tain't So
Tain't So, Honey 'tain't So2022 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Wait and See
Wait and See2021 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Royal Garden Blues (EP)
Royal Garden Blues (EP)2021 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз 1924 Upgraded Masters
1924 Upgraded Masters2021 · Альбом · Sioux City Six
Релиз Bix Beiderbecke - Gold Collection
Bix Beiderbecke - Gold Collection2021 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Bix Beiderbecke Plays - The Masterpieces
Bix Beiderbecke Plays - The Masterpieces2021 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Lonely Melody
Lonely Melody2020 · Альбом · Bix Beiderbecke
Релиз Naked City
Naked City2019 · Альбом · Bix Beiderbecke

