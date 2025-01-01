О нас

Jeri Southern

Jeri Southern

Альбом  ·  1957

When Your Heart's on Fire

#Поп
Jeri Southern

Артист

Jeri Southern

Релиз When Your Heart's on Fire

#

Название

Альбом

1

Трек Smoke Gets in Your Eyes

Smoke Gets in Your Eyes

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:49

2

Трек Can I Forget You?

Can I Forget You?

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

2:46

3

Трек Little Girl Blue

Little Girl Blue

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:49

4

Трек I Remember You

I Remember You

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:26

5

Трек He Was Too Good to Me

He Was Too Good to Me

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:42

6

Трек You're Driving Me Crazy (What Did I Do?)

You're Driving Me Crazy (What Did I Do?)

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

2:19

7

Трек You Make Me Feel So Young

You Make Me Feel So Young

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

2:38

8

Трек Someone to Watch over Me

Someone to Watch over Me

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:49

9

Трек Autumn in New York

Autumn in New York

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

2:29

10

Трек My Ship

My Ship

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:53

11

Трек No More

No More

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

3:30

12

Трек Let Me Love You

Let Me Love You

Jeri Southern

When Your Heart's on Fire

2:10

Информация о правообладателе: Ancien Prodige
