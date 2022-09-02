О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alketa

Alketa

,

DJ Gimi-O

Сингл  ·  2022

Kqyrni Shoqe

#Фолк
Alketa

Артист

Alketa

Релиз Kqyrni Shoqe

#

Название

Альбом

1

Трек Kqyrni Shoqe

Kqyrni Shoqe

DJ Gimi-O

,

Alketa

Kqyrni Shoqe

2:37

Информация о правообладателе: SBS Ent.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ku Gabova
Ku Gabova2023 · Сингл · Alketa
Релиз Shpirto
Shpirto2023 · Сингл · Anxhelo Koci
Релиз Shpirto
Shpirto2023 · Сингл · Anxhelo Koci
Релиз ZEMRA PO MA LYP
ZEMRA PO MA LYP2023 · Сингл · Alketa
Релиз Vallja Rugoves
Vallja Rugoves2023 · Сингл · Alketa
Релиз Vallja Rugoves
Vallja Rugoves2023 · Сингл · Alketa
Релиз DASHNI
DASHNI2022 · Сингл · Alketa
Релиз Kqyrni Shoqe
Kqyrni Shoqe2022 · Сингл · DJ Gimi-O
Релиз Kqyrni Shoqe
Kqyrni Shoqe2022 · Сингл · Alketa
Релиз MI AMOR
MI AMOR2022 · Сингл · Bardhi
Релиз MASHALLAH
MASHALLAH2022 · Сингл · DJ Gimi-O
Релиз Kur Ike
Kur Ike2021 · Альбом · Alketa
Релиз A SU LODHE
A SU LODHE2021 · Альбом · Alketa
Релиз Emanuela
Emanuela2021 · Сингл · Bardhi

Похожие альбомы

Релиз Senin Xetrine
Senin Xetrine2022 · Альбом · Yegane Murselova
Релиз Badam Umade
Badam Umade2014 · Сингл · Puzzle Band
Релиз Сладкая доченька
Сладкая доченька2022 · Сингл · Vahe Soghomonyan
Релиз Do ti Kallim
Do ti Kallim2021 · Альбом · Alketa
Релиз Feston Diaspora
Feston Diaspora2013 · Альбом · Various Artists
Релиз Këndon bilbili
Këndon bilbili2019 · Альбом · Various Artists
Релиз Tatuazh
Tatuazh2022 · Сингл · Landi Roko
Релиз Ledhe Perqafime
Ledhe Perqafime2021 · Сингл · Florian Tufallari
Релиз Gezuar 2020 Me Produksionin Arboni
Gezuar 2020 Me Produksionin Arboni2019 · Альбом · Various Artists
Релиз Sagapo
Sagapo2015 · Альбом · Lumturie Tahiri
Релиз Ty tka rritur nana
Ty tka rritur nana2021 · Альбом · DJ Gimi-O
Релиз Бәхет гөле
Бәхет гөле2023 · Сингл · Айгуль Мирхашимова
Релиз وحياتك لربيك
وحياتك لربيك2023 · Сингл · محمود شاهين
Релиз Ako chue Bog
Ako chue Bog2022 · Сингл · Sinan

Похожие артисты

Alketa
Артист

Alketa

Sevak
Артист

Sevak

Adam
Артист

Adam

Tenca
Артист

Tenca

Сарги
Артист

Сарги

Ka-Re
Артист

Ka-Re

NarAr
Артист

NarAr

SAYAN
Артист

SAYAN

Giorgos Mazonakis
Артист

Giorgos Mazonakis

Gayo
Артист

Gayo

ДжиАш & Вито
Артист

ДжиАш & Вито

Valkar
Артист

Valkar

Yann Brutt
Артист

Yann Brutt