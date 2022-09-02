Kqyrni Shoqe

Информация о правообладателе: SBS Ent.
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Ku Gabova2023 · Сингл · Alketa
Shpirto2023 · Сингл · Anxhelo Koci
ZEMRA PO MA LYP2023 · Сингл · Alketa
Vallja Rugoves2023 · Сингл · Alketa
DASHNI2022 · Сингл · Alketa
Kqyrni Shoqe2022 · Сингл · DJ Gimi-O
Kqyrni Shoqe2022 · Сингл · Alketa
MI AMOR2022 · Сингл · Bardhi
MASHALLAH2022 · Сингл · DJ Gimi-O
Kur Ike2021 · Альбом · Alketa
A SU LODHE2021 · Альбом · Alketa
Emanuela2021 · Сингл · Bardhi