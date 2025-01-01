О нас

Bix Beiderbecke

Bix Beiderbecke

Альбом  ·  1952

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

#Поп
Bix Beiderbecke

Артист

Bix Beiderbecke

Релиз The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

#

Название

Альбом

1

Трек The Jazz Me Blues

The Jazz Me Blues

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:05

2

Трек Louisiana

Louisiana

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

2:55

3

Трек Sorry

Sorry

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:00

4

Трек Thou Swell

Thou Swell

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:07

5

Трек Ol' Man River

Ol' Man River

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:16

6

Трек Somebody Stole my Gal

Somebody Stole my Gal

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:05

7

Трек Royal Garden Blues

Royal Garden Blues

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:04

8

Трек At the Jazz Band Ball

At the Jazz Band Ball

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

2:55

9

Трек Since my Best Gal Turned Me Down

Since my Best Gal Turned Me Down

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:10

10

Трек Wa-Da-Da

Wa-Da-Da

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:08

11

Трек Goose Pimples

Goose Pimples

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:22

12

Трек Rhythm King

Rhythm King

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol. 1 - Bix And His Gang

3:29

Информация о правообладателе: Ancien Prodige
