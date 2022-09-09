О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Pavel Bobek

Pavel Bobek

Альбом  ·  2022

Veď mě dál, cesto má

#Поп
Pavel Bobek

Артист

Pavel Bobek

Релиз Veď mě dál, cesto má

#

Название

Альбом

1

Трек Pojď stoupat jak dým

Pojď stoupat jak dým

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:07

2

Трек Má dívka ´N´

Má dívka ´N´

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:10

3

Трек Tam v dálce, tam v horách

Tam v dálce, tam v horách

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:31

4

Трек Já býval hodný táty syn

Já býval hodný táty syn

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:57

5

Трек Dík, že smím pár přátel mít

Dík, že smím pár přátel mít

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:35

6

Трек Nedělní ráno

Nedělní ráno

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:52

7

Трек Chvíle, kdy jsem byl s ní

Chvíle, kdy jsem byl s ní

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

4:37

8

Трек Venezuela

Venezuela

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:57

9

Трек Tak já se loučím

Tak já se loučím

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:08

10

Трек Víš, kdo ti smí z tvých vlásků copy splést?

Víš, kdo ti smí z tvých vlásků copy splést?

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:41

11

Трек Já jsem byl bloud

Já jsem byl bloud

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:32

12

Трек Veď mě dál, cesto má

Veď mě dál, cesto má

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:43

13

Трек Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát

Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:50

14

Трек Houston

Houston

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

2:52

15

Трек Vincent van Gogh

Vincent van Gogh

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:48

16

Трек Lásko, mně ubývá sil

Lásko, mně ubývá sil

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

4:04

17

Трек Dej mi šanci poslední

Dej mi šanci poslední

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:43

18

Трек Je víc všedních dnů než svátků

Je víc všedních dnů než svátků

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:10

19

Трек Dálniční hlídka

Dálniční hlídka

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

5:23

20

Трек Muž na konci světa

Muž na konci světa

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

3:45

21

Трек Věž tónů a slov

Věž tónů a slov

Pavel Bobek

Veď mě dál, cesto má

4:42

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
