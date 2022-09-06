О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: DUY PROD. MÜZ.
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Antik Acılar
Antik Acılar2024 · Сингл · Özgür
Релиз Anadolu Gibi
Anadolu Gibi2022 · Сингл · Özgür
Релиз Yanımda Sen Olmayınca
Yanımda Sen Olmayınca2022 · Альбом · Özgür
Релиз Kralı Gelse
Kralı Gelse2022 · Альбом · Özgür
Релиз Duy Vakti
Duy Vakti2022 · Альбом · Özgür
Релиз İnce Ayar
İnce Ayar2021 · Сингл · Rüya
Релиз Duraksız
Duraksız2021 · Альбом · Özgür
Релиз Zıtlar Harikası
Zıtlar Harikası2021 · Альбом · Özgür
Релиз Peter Pan
Peter Pan2021 · Сингл · Özgür
Релиз Hep
Hep2021 · Альбом · Özgür
Релиз Yapamam
Yapamam2020 · Сингл · MCAN
Релиз Album
Album2019 · Альбом · Serhat Bilge
Релиз Late Night
Late Night2017 · Сингл · Serhat Bilge
Релиз Nehir
Nehir2009 · Альбом · Özgür

Похожие артисты

Özgür
Артист

Özgür

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож