О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: MegaCzad
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Słowa i noże
Słowa i noże2019 · Сингл · Nauka o Gównie
Релиз Podsumowanie 2016 - 2018
Podsumowanie 2016 - 20182018 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз The Best Of... Szajs, 1989 - 1997
The Best Of... Szajs, 1989 - 19971997 · Сингл · Nauka o Gównie
Релиз Jesteśmy, żyjemy, walczymy...
Jesteśmy, żyjemy, walczymy...1995 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз Jak wygląda dzisiaj mój kraj
Jak wygląda dzisiaj mój kraj1994 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз Teraz kurde my
Teraz kurde my1993 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз Live Kraków Hala Korony 21-03-1992
Live Kraków Hala Korony 21-03-19921992 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз Gold Ballads
Gold Ballads1992 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз Bo to różnie
Bo to różnie1992 · Альбом · Nauka o Gównie
Релиз Punk song 91
Punk song 911992 · Альбом · Nauka o Gównie

Похожие альбомы

Релиз Soul Hunting
Soul Hunting2017 · Сингл · Lucasoul
Релиз Три богатыря
Три богатыря2024 · Сингл · morosi
Релиз Nomad Souls
Nomad Souls1984 · Альбом · Hunting Lodge
Релиз Hunting Down / Walker Bot
Hunting Down / Walker Bot2012 · Сингл · Snow
Релиз Beachy Head
Beachy Head2013 · Сингл · Louis M^ttrs
Релиз F**k U
F**k U2018 · Сингл · Kailee Morgue
Релиз Old School Rap
Old School Rap2012 · Альбом · Old School Players
Релиз Who Do You Love?
Who Do You Love?2021 · Сингл · Terrell Hines
Релиз A Ritmo Vallenato
A Ritmo Vallenato2020 · Альбом · Varios artistas
Релиз Ты ушла от меня
Ты ушла от меня2020 · Сингл · PHOSPHXR
Релиз Sirena
Sirena2025 · Альбом · GERXMVP
Релиз Fin
Fin2008 · Альбом · Bigott
Релиз Slow It Down
Slow It Down2025 · Сингл · Devon Culture
Релиз Прости меня ты дурака
Прости меня ты дурака2022 · Сингл · MacMadafi

Похожие артисты

Nauka o Gównie
Артист

Nauka o Gównie

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож