Frédéric Brigaud

Альбом  ·  2022

Chill Melancholy

#Электро
Артист

Релиз Chill Melancholy

Название

Альбом

1

Трек Longing For Change

Longing For Change

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:23

2

Трек Blurred Picture

Blurred Picture

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:14

3

Трек Bad Introspection

Bad Introspection

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:16

4

Трек Chill Melancholy

Chill Melancholy

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:22

5

Трек Fading Nostalgia

Fading Nostalgia

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:16

6

Трек Area Zoning

Area Zoning

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:10

7

Трек Broken Times

Broken Times

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:16

8

Трек Going Under

Going Under

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:25

9

Трек So Many Doubt

So Many Doubt

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:08

10

Трек Lonely Mind

Lonely Mind

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:07

11

Трек Obscure Thoughts

Obscure Thoughts

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:13

12

Трек Somber Spirit

Somber Spirit

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:12

13

Трек Troubled Memories

Troubled Memories

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:06

14

Трек Rising Turbulence

Rising Turbulence

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:16

15

Трек Liquid Feelings

Liquid Feelings

Frédéric Brigaud

Chill Melancholy

2:10

Информация о правообладателе: ZIK by Musique & Music
Волна по релизу

