Jana Boušková

Jana Boušková

Сингл  ·  1997

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

#Классическая
Jana Boušková

Артист

Jana Boušková

Релиз Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

#

Название

Альбом

1

Трек Malagueňa (Arr. for Harp by Marcel Grandjany)

Malagueňa (Arr. for Harp by Marcel Grandjany)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

4:42

2

Трек Fantaisie-Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66 (Arr. for Harp by Wilhelm Posse)

Fantaisie-Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66 (Arr. for Harp by Wilhelm Posse)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

5:39

3

Трек La Caccia (Caprice No. 9) in E Major (Arr. for Harp by Luigi Maria Magistretti, Jana Boušková)

La Caccia (Caprice No. 9) in E Major (Arr. for Harp by Luigi Maria Magistretti, Jana Boušková)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

3:35

4

Трек Waltz No. 1 (Arr. for Harp by Jana Boušková)

Waltz No. 1 (Arr. for Harp by Jana Boušková)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

4:02

5

Трек Liebestraum (Notturno No. 3) (Arr. for Harp by Jana Boušková)

Liebestraum (Notturno No. 3) (Arr. for Harp by Jana Boušková)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

4:50

6

Трек Danza Espanola No. 1 (Arr. for Harp by Marcel Grandjany)

Danza Espanola No. 1 (Arr. for Harp by Marcel Grandjany)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

3:51

7

Трек Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 (Arr. for Harp by C. Wooldridge, Jana Boušková)

Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 (Arr. for Harp by C. Wooldridge, Jana Boušková)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

2:56

8

Трек Prelude No. 7, Op. 12

Prelude No. 7, Op. 12

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

2:33

9

Трек Granada - Fantasía espaňola (Arr. for Harp by Carlos Salzedo)

Granada - Fantasía espaňola (Arr. for Harp by Carlos Salzedo)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

4:11

10

Трек Danse des Lutins

Danse des Lutins

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

3:22

11

Трек La Mandoline - Grande Fantaisie

La Mandoline - Grande Fantaisie

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

6:24

12

Трек Concierto de Aranjuez: II. Adagio (Arr. for Harp by Paul Hurst, Jana Boušková)

Concierto de Aranjuez: II. Adagio (Arr. for Harp by Paul Hurst, Jana Boušková)

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

10:51

13

Трек Carnaval de Venice, Op. 184

Carnaval de Venice, Op. 184

Jana Boušková

Jana Boušková Plays Virtuoso Harp Encores

9:31

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
