Информация о правообладателе: Beste Bankası
Сингл · 2022
Herşeye Rağmen
Другие альбомы исполнителя
Aynalarda Hüzün2022 · Сингл · Burak Mendeş
Seni Sorar Gönlüm2022 · Сингл · Burak Mendeş
Sessiz Kaldım Kaldırımsız Sokaklarda2022 · Сингл · Burak Mendeş
Derdime Dermanım Dert İmiş2022 · Сингл · Burak Mendeş
Ben Sana Susadım2022 · Сингл · Burak Mendeş
Yanmadan Bilinmez2022 · Сингл · Burak Mendeş
Kapanmayan Yaram2022 · Сингл · Burak Mendeş
Bir Varken Bir Yok Olur2022 · Сингл · Burak Mendeş
Herşeye Rağmen2022 · Сингл · Burak Mendeş
Ölesiye Seviyorum2022 · Альбом · Burak Mendeş
Canan2022 · Альбом · Burak Mendeş
Bugün Başka Şehir2022 · Альбом · Burak Mendeş
Anmadım Adını Bir Daha2022 · Альбом · Burak Mendeş