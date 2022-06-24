О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tara Mamedova

Tara Mamedova

Альбом  ·  2022

Gulşirînê

#Со всего мира
Tara Mamedova

Артист

Tara Mamedova

Релиз Gulşirînê

#

Название

Альбом

1

Трек Gulşirînê

Gulşirînê

Tara Mamedova

Gulşirînê

3:42

Информация о правообладателе: TM Production
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Çavreş
Çavreş2024 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Ez Kuştim
Ez Kuştim2024 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Mûmê
Mûmê2024 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Wısa Nenêr
Wısa Nenêr2024 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Yek Mûmik
Yek Mûmik2024 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Live Performans
Live Performans2023 · Альбом · Tara Mamedova
Релиз Bûka Zerîn
Bûka Zerîn2023 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Sipîndar
Sipîndar2023 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Sîno
Sîno2023 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Qîza Min
Qîza Min2022 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Gulşirînê
Gulşirînê2022 · Альбом · Tara Mamedova
Релиз Seva Çi
Seva Çi2022 · Альбом · Harûn
Релиз Zîv
Zîv2022 · Сингл · Tara Mamedova
Релиз Wehar
Wehar2022 · Сингл · Tara Mamedova

Похожие артисты

Tara Mamedova
Артист

Tara Mamedova

Aydilge
Артист

Aydilge

Eldar Mansurov
Артист

Eldar Mansurov

Arabo Ispiryan
Артист

Arabo Ispiryan

Sevda
Артист

Sevda

Loalwa
Артист

Loalwa

Άντζελα Δημητρίου
Артист

Άντζελα Δημητρίου

Gülyanaq Məmmədova
Артист

Gülyanaq Məmmədova

Deniz Toprak
Артист

Deniz Toprak

İradə İbrahimova
Артист

İradə İbrahimova

Nadir Qafarzade
Артист

Nadir Qafarzade

Elba Ramalho
Артист

Elba Ramalho

זוהר ארגוב
Артист

זוהר ארגוב