Информация о правообладателе: TM Production
Альбом · 2022
Gulşirînê
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Çavreş2024 · Сингл · Tara Mamedova
Ez Kuştim2024 · Сингл · Tara Mamedova
Mûmê2024 · Сингл · Tara Mamedova
Wısa Nenêr2024 · Сингл · Tara Mamedova
Yek Mûmik2024 · Сингл · Tara Mamedova
Live Performans2023 · Альбом · Tara Mamedova
Bûka Zerîn2023 · Сингл · Tara Mamedova
Sipîndar2023 · Сингл · Tara Mamedova
Sîno2023 · Сингл · Tara Mamedova
Qîza Min2022 · Сингл · Tara Mamedova
Gulşirînê2022 · Альбом · Tara Mamedova
Seva Çi2022 · Альбом · Harûn
Zîv2022 · Сингл · Tara Mamedova
Wehar2022 · Сингл · Tara Mamedova