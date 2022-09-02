О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MDWS

MDWS

Сингл  ·  2022

Naive

#R&B
MDWS

Артист

MDWS

Релиз Naive

#

Название

Альбом

1

Трек Naive (Live, Acoustic)

Naive (Live, Acoustic)

MDWS

Naive

3:38

Информация о правообладателе: MDWS Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Adrift
Adrift2022 · Альбом · MDWS
Релиз Flawless
Flawless2022 · Сингл · MDWS
Релиз Find You
Find You2022 · Сингл · MDWS
Релиз Naive
Naive2022 · Сингл · MDWS
Релиз Naive
Naive2022 · Сингл · MDWS
Релиз What You Do
What You Do2020 · Альбом · MDWS
Релиз Old Friends
Old Friends2019 · Альбом · MDWS
Релиз Lena
Lena2019 · Альбом · MDWS
Релиз Wasted
Wasted2018 · Альбом · MDWS
Релиз Clouds
Clouds2018 · Альбом · MDWS
Релиз Another Year
Another Year2017 · Альбом · MDWS
Релиз Fire
Fire2017 · Альбом · MDWS
Релиз Circles
Circles2016 · Альбом · MDWS
Релиз Circles
Circles2015 · Альбом · MDWS

Похожие артисты

MDWS
Артист

MDWS

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож