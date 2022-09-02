О нас

Доцент

Доцент

Альбом  ·  2022

Стать взрослым

Контент 18+

#Альтернативный рок
Доцент

Артист

Доцент

Релиз Стать взрослым

#

Название

Альбом

1

Трек Стать взрослым

Стать взрослым

Доцент

Стать взрослым

3:23

2

Трек Хобби

Хобби

Доцент

Стать взрослым

3:32

3

Трек Пришла весна

Пришла весна

Доцент

Стать взрослым

3:14

4

Трек Без грима герои

Без грима герои

Доцент

Стать взрослым

3:56

5

Трек Рядом

Рядом

Доцент

Стать взрослым

3:14

6

Трек Играет

Играет

Доцент

Стать взрослым

3:47

7

Трек Время

Время

Доцент

Стать взрослым

3:42

8

Трек Жизнь не для войны

Жизнь не для войны

Доцент

Стать взрослым

3:04

9

Трек Ситуация дрянь

Ситуация дрянь

Доцент

Стать взрослым

3:30

10

Трек Гулять

Гулять

Доцент

Стать взрослым

3:00

Информация о правообладателе: YOURTUNES
Волна по релизу

