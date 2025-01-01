О нас

Los Angeles Negros

Los Angeles Negros

,

Aldo & Los Pasteles Verdes

,

Los Galos

Альбом  ·  1996

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

#Латинская
Los Angeles Negros

Артист

Los Angeles Negros

Релиз Boleros Jam Session: Descarga Romántica

#

Название

Альбом

1

Трек El Reloj

El Reloj

Aldo & Los Pasteles Verdes

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:13

2

Трек Esta Noche la Paso Contigo

Esta Noche la Paso Contigo

Los Angeles Negros

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:07

3

Трек Historia de un Amor

Historia de un Amor

Los Galos

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:58

4

Трек Bésame Mucho

Bésame Mucho

Aldo & Los Pasteles Verdes

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:40

5

Трек La Barca

La Barca

Los Angeles Negros

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:37

6

Трек Entrega Total

Entrega Total

Los Galos

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:50

7

Трек Esclavo y Amo

Esclavo y Amo

Aldo & Los Pasteles Verdes

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:11

8

Трек Tres Palabras

Tres Palabras

Los Angeles Negros

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:24

9

Трек Sabrás Que Te Quiero

Sabrás Que Te Quiero

Los Galos

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:26

10

Трек Incertidumbre

Incertidumbre

Aldo & Los Pasteles Verdes

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:46

11

Трек Yo Lo Comprendo

Yo Lo Comprendo

Los Angeles Negros

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:23

12

Трек Amor, Amor Te Necesito

Amor, Amor Te Necesito

Los Galos

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:21

13

Трек Vereda Tropical

Vereda Tropical

Aldo & Los Pasteles Verdes

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:12

14

Трек Amar y Vivir

Amar y Vivir

Los Angeles Negros

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:13

15

Трек Espérame en el Cielo

Espérame en el Cielo

Aldo & Los Pasteles Verdes

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

2:04

16

Трек Angelitos Negros

Angelitos Negros

Los Angeles Negros

Boleros Jam Session: Descarga Romántica

3:55

Информация о правообладателе: Music MGP
Релиз Los Angeles Negros en Concierto
Los Angeles Negros en Concierto2029 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Exitos...
Exitos...2023 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Mix de Antología 2: Déjenme Si Estoy Llorando / a Tu Recuerdo / Murió la Flor / y Volveré / Como Quisiera Decirte
Mix de Antología 2: Déjenme Si Estoy Llorando / a Tu Recuerdo / Murió la Flor / y Volveré / Como Quisiera Decirte2022 · Сингл · Los Angeles Negros
Релиз Mix Antología: a Tu Recuerdo / Como Quisiera Decirte / Murio la Flor / y Volveré
Mix Antología: a Tu Recuerdo / Como Quisiera Decirte / Murio la Flor / y Volveré2022 · Сингл · Los Angeles Negros
Релиз Lo Mejor de Nahldo
Lo Mejor de Nahldo2022 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Lo Más Romántico De
Lo Más Romántico De2021 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Baladas los Angeles de America
Baladas los Angeles de America2020 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Siempre Romanticos
Siempre Romanticos2019 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз 50 Años: Antes Que Ustedes Nos Olviden (En Vivo, 1968-2018), Vol. II
50 Años: Antes Que Ustedes Nos Olviden (En Vivo, 1968-2018), Vol. II2019 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Esta Noche La Paso Contigo
Esta Noche La Paso Contigo2019 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз 50 Años: Antes Que Ustedes Nos Olviden (En Vivo, 1968-2018), Vol. I
50 Años: Antes Que Ustedes Nos Olviden (En Vivo, 1968-2018), Vol. I2019 · Альбом · Los Angeles Negros
Релиз Murio la Flor / Y Volvere / Como Quisiera Decirle
Murio la Flor / Y Volvere / Como Quisiera Decirle2019 · Сингл · Los Angeles Negros
Релиз Recital Inolvidable, Vol.2
Recital Inolvidable, Vol.22019 · Альбом · Los Galos
Релиз Grandes Exitos
Grandes Exitos2018 · Альбом · Los Angeles Negros

Los Angeles Negros
Артист

Los Angeles Negros

Cesária Evora
Артист

Cesária Evora

Pink Martini
Артист

Pink Martini

Carlos Lyra
Артист

Carlos Lyra

Martina DaSilva
Артист

Martina DaSilva

Alain Souchon
Артист

Alain Souchon

Michael Stephenson
Артист

Michael Stephenson

Dianne Reeves
Артист

Dianne Reeves

Peppino Gagliardi
Артист

Peppino Gagliardi

Elis Regina
Артист

Elis Regina

Raphael
Артист

Raphael

Marisa Monte
Артист

Marisa Monte

Lucinda Williams
Артист

Lucinda Williams