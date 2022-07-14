О нас

AK Jatti

,

Dilkash Laddi

Альбом  ·  2022

Gori Pindi

#Со всего мира
Артист

Релиз Gori Pindi

#

Название

Альбом

1

Трек Gori Pindi

Gori Pindi

Dilkash Laddi

,

AK Jatti

Gori Pindi

4:36

Информация о правообладателе: Dream Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз Demand
Demand2024 · Сингл · Amit Dhull
Релиз Bijna Chandi ka
Bijna Chandi ka2024 · Сингл · AK Jatti
Релиз Bahu Kale Ki
Bahu Kale Ki2023 · Сингл · Gajender Phogat
Релиз Gora Ki Tagdi
Gora Ki Tagdi2023 · Сингл · Gagan
Релиз Jatni Ka Jaat
Jatni Ka Jaat2023 · Сингл · Ranvir Kundu
Релиз Haryanvi DJ Mashup
Haryanvi DJ Mashup2023 · Сингл · Ndee Kundu
Релиз Note 100-100 Ke
Note 100-100 Ke2022 · Сингл · Surender Romio
Релиз Sara Rola Patli Kamar ka
Sara Rola Patli Kamar ka2022 · Сингл · Ramkesh Jiwanpurwala
Релиз Dj Remix 2022 Ramphal
Dj Remix 2022 Ramphal2022 · Сингл · AK Jatti
Релиз Tu Na Bole
Tu Na Bole2022 · Сингл · AK Jatti
Релиз Gori Pindi
Gori Pindi2022 · Альбом · AK Jatti
Релиз Bahu Patake Wargi
Bahu Patake Wargi2022 · Альбом · AK Jatti
Релиз Pyar Ki Ping
Pyar Ki Ping2022 · Сингл · AK Jatti
Релиз Tota
Tota2022 · Альбом · Gagan Haryanvi

